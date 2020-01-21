Шары-шпионы и машины-мутанты: самая необычная техника российской армии

Бойцы во время укладки удлиненного заряда в машину разминирования УР-77 "Метеорит" во время учений ТОФ в Приморском крае

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Создание полевых укреплений, минирование и разминирование местности, наведение переправ и взлом вражеской линии обороны — 21 января профессиональный праздник отмечают военнослужащие инженерных войск России. В их распоряжении множество экзотической боевой и специальной техники, а также уникальное оборудование на все случаи жизни. О самых необычных вооружениях военных инженеров — в материале РИА Новости.

"Змей Горыныч"

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", прозванная в войсках "Змеем Горынычем", разработана в 1978-м и до сих пор считается незаменимой. Она способна за считанные минуты пробить в минном поле проход длиной 90 и шириной шесть метров. Пешим саперам понадобилось бы на это несколько часов.

На многоцелевом тягаче МТЛБ размещены сама пусковая установка и боекомплект из двух зарядов разминирования. Каждый представляет собой капроновую оболочку диаметром семь сантиметров и длиной 90 метров, заполненную пластическим взрывчатым веществом, в котором протянут детонирующий кабель.

Минное поле обстреливают специальными пороховыми ракетами с пусковой установки. Боеприпас вытягивает за собой взрывоопасный "шланг" на всю его длину. После активного участка полета ракета отсоединяется и заряд разминирования падает. Установка сдает назад, чтобы его выровнять. Командиру машины остается только дать команду на его подрыв через детонирующий кабель. Взрыв эффективно уничтожает все мины нажимного действия в зоне поражения, открывая проход для пехоты и техники.

УР-77 широко применялась в большинстве вооруженных конфликтов последних десятилетий. Как показала практика, эти установки эффективно уничтожают не только минные поля, но и баррикады, завалы, противотанковые ежи и надолбы. В этой роли "Змей Горыныч" выступил, например, в Сирии.

Не за горами обновление технологии. В сентябре 2018-го замгендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил, что в 2020 году в инженерные войска поступят улучшенные заряды разминирования.

Беспроводной разведчик

Российским саперам в Сирии с 2017-го очень помогает досмотровое устройство "Сфера". В шар размерами чуть больше теннисного мяча вмонтированы четыре видеокамеры со светодиодной подсветкой, обеспечивающие оператору круговой обзор. Для безопасной разведки "Сферу" достаточно забросить в труднодоступное место. Устройство очень прочное: ему нипочем многократные забросы и падения с высоты до пяти метров. Встроенная система позиционирования автоматически переводит его в нужное положение.

Изображение оператор получает на специальный пульт с экраном. "Сфера" передает видео- и аудиоинформацию в режиме онлайн при полностью заряженном аккумуляторе в течение не менее 60 минут на расстояние до 50 метров. Этой разработкой заинтересовалось МВД, однако несколько комплектов закупило Минобороны для инженерных войск. В условиях разрушенной городской застройки в Сирии "Сфера" незаменима.

Универсальный рабочий

Опыт боевых действий в Чечне и Сирии показал, что в современных городских боях не обойтись без специальной "брони" для расчистки завалов. Самой современной техникой этого типа в российской армии по праву считаются инженерные машины разграждения ИМР-3М.

Они созданы на базе танка Т-90 и предназначены для расчистки маршрутов движения войсковых колонн в лесах, районах городских завалов и на пересеченной местности. Рабочее оборудование состоит из универсального бульдозера, ножевого колейного минного трала и телескопической стрелы на полноповоротной башне. На стрелу можно устанавливать экскаваторный ковш, грейфер, рыхлитель или захват. А ножевой колейный минный трал с электромагнитной приставкой позволяет преодолевать минные поля.

Машина хорошо защищена от огня стрелкового оружия, что очень важно в условиях городских боев. Кроме того, ИМР герметизирована и оснащена системой радиационной безопасности. Для жизнеобеспечения экипажа предусмотрены устройства для кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности. Полная автономность — трое суток. Также установлены современные средства связи и система дымопуска, прикрывающая машину плотной дымовой завесой.

Наводчик мостов

В арсенале инженерных войск есть несколько типов мостоукладчиков. МТУ-90М на основе гусеничной платформы танка Т-90 приняли на вооружение в конце нулевых. Трехсекционный мост позволяет преодолевать препятствия (реки, рвы, овраги, заболоченные участки местности) шириной до 19 метров. Эта техника предназначена для боевых порядков второго эшелона танковых полков и первых эшелонов танковых дивизий. Мост наводится без выхода экипажа из машины всего за две — две с половиной минуты. И эта переправа выдержит технику весом до 60 тонн — как на гусеничной, так и на колесной базе.

Боевое отделение МТУ-90М полностью герметично и оборудовано средствами защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Экипаж — два человека, максимальная скорость — 60 километров в час, по пересеченной местности — 25 километров в час, запас хода по шоссе — 550 километров. Противопульное бронирование допускает использование МТУ-90М даже в бою.

Робот-сапер

Российские саперы, работающие в сирийских городах, широко применяют еще одну новинку — комплексы "Уран-6". Это радиоуправляемые минные тралы на гусеничном ходу, способные пройти там, где не протиснется массивный танк-тральщик.

Дистанционное управление — на удалении до километра. Круговой обзор обеспечивают четыре видеокамеры. Пять тралов — бойковый, катковый, фрезерный, а также бульдозерный отвал и механическая "лапа"-схват. "Уран-6" эффективен на всех типах грунта.