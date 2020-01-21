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Шары-шпионы и машины-мутанты: самая необычная техника российской армии
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РИА Новости

Шары-шпионы и машины-мутанты: самая необычная техника российской армии

08:00 21.01.2020 (обновлено: 10:01 21.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБойцы во время укладки удлиненного заряда в машину разминирования УР-77 "Метеорит" во время учений ТОФ в Приморском крае
Бойцы во время укладки удлиненного заряда в машину разминирования УР-77 Метеорит во время учений ТОФ в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Создание полевых укреплений, минирование и разминирование местности, наведение переправ и взлом вражеской линии обороны — 21 января профессиональный праздник отмечают военнослужащие инженерных войск России. В их распоряжении множество экзотической боевой и специальной техники, а также уникальное оборудование на все случаи жизни. О самых необычных вооружениях военных инженеров — в материале РИА Новости.

"Змей Горыныч"

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", прозванная в войсках "Змеем Горынычем", разработана в 1978-м и до сих пор считается незаменимой. Она способна за считанные минуты пробить в минном поле проход длиной 90 и шириной шесть метров. Пешим саперам понадобилось бы на это несколько часов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУстановка разминирования УР-77 "Метеорит" во время учений "Центр-2019" на полигоне Донгуз
Установка разминирования УР-77 Метеорит во время учений Центр-2019 на полигоне Донгуз
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Установка разминирования УР-77 "Метеорит" во время учений "Центр-2019" на полигоне Донгуз
На многоцелевом тягаче МТЛБ размещены сама пусковая установка и боекомплект из двух зарядов разминирования. Каждый представляет собой капроновую оболочку диаметром семь сантиметров и длиной 90 метров, заполненную пластическим взрывчатым веществом, в котором протянут детонирующий кабель.
Минное поле обстреливают специальными пороховыми ракетами с пусковой установки. Боеприпас вытягивает за собой взрывоопасный "шланг" на всю его длину. После активного участка полета ракета отсоединяется и заряд разминирования падает. Установка сдает назад, чтобы его выровнять. Командиру машины остается только дать команду на его подрыв через детонирующий кабель. Взрыв эффективно уничтожает все мины нажимного действия в зоне поражения, открывая проход для пехоты и техники.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРегулировщик и машина разминирования УР-77 "Метеорит" во время учений в Приморском крае
Регулировщик и машина разминирования УР-77 Метеорит во время учений в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Регулировщик и машина разминирования УР-77 "Метеорит" во время учений в Приморском крае
УР-77 широко применялась в большинстве вооруженных конфликтов последних десятилетий. Как показала практика, эти установки эффективно уничтожают не только минные поля, но и баррикады, завалы, противотанковые ежи и надолбы. В этой роли "Змей Горыныч" выступил, например, в Сирии.
Не за горами обновление технологии. В сентябре 2018-го замгендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил, что в 2020 году в инженерные войска поступят улучшенные заряды разминирования.

Беспроводной разведчик

Российским саперам в Сирии с 2017-го очень помогает досмотровое устройство "Сфера". В шар размерами чуть больше теннисного мяча вмонтированы четыре видеокамеры со светодиодной подсветкой, обеспечивающие оператору круговой обзор. Для безопасной разведки "Сферу" достаточно забросить в труднодоступное место. Устройство очень прочное: ему нипочем многократные забросы и падения с высоты до пяти метров. Встроенная система позиционирования автоматически переводит его в нужное положение.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский сапер проводит разминирование Пальмиры с помощью беспроводного досмотрового устройства "Сфера"
Российский сапер проводит разминирование Пальмиры с помощью беспроводного досмотрового устройства Сфера
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российский сапер проводит разминирование Пальмиры с помощью беспроводного досмотрового устройства "Сфера"
Изображение оператор получает на специальный пульт с экраном. "Сфера" передает видео- и аудиоинформацию в режиме онлайн при полностью заряженном аккумуляторе в течение не менее 60 минут на расстояние до 50 метров. Этой разработкой заинтересовалось МВД, однако несколько комплектов закупило Минобороны для инженерных войск. В условиях разрушенной городской застройки в Сирии "Сфера" незаменима.

Универсальный рабочий

Опыт боевых действий в Чечне и Сирии показал, что в современных городских боях не обойтись без специальной "брони" для расчистки завалов. Самой современной техникой этого типа в российской армии по праву считаются инженерные машины разграждения ИМР-3М.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М) представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
Инженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М) представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М) представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
Они созданы на базе танка Т-90 и предназначены для расчистки маршрутов движения войсковых колонн в лесах, районах городских завалов и на пересеченной местности. Рабочее оборудование состоит из универсального бульдозера, ножевого колейного минного трала и телескопической стрелы на полноповоротной башне. На стрелу можно устанавливать экскаваторный ковш, грейфер, рыхлитель или захват. А ножевой колейный минный трал с электромагнитной приставкой позволяет преодолевать минные поля.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИнженерная машина разграждения ИМР-3М во время учений в Краснодарском крае
Инженерная машина разграждения ИМР-3М во время учений в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Инженерная машина разграждения ИМР-3М во время учений в Краснодарском крае
Машина хорошо защищена от огня стрелкового оружия, что очень важно в условиях городских боев. Кроме того, ИМР герметизирована и оснащена системой радиационной безопасности. Для жизнеобеспечения экипажа предусмотрены устройства для кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности. Полная автономность — трое суток. Также установлены современные средства связи и система дымопуска, прикрывающая машину плотной дымовой завесой.

Наводчик мостов

В арсенале инженерных войск есть несколько типов мостоукладчиков. МТУ-90М на основе гусеничной платформы танка Т-90 приняли на вооружение в конце нулевых. Трехсекционный мост позволяет преодолевать препятствия (реки, рвы, овраги, заболоченные участки местности) шириной до 19 метров. Эта техника предназначена для боевых порядков второго эшелона танковых полков и первых эшелонов танковых дивизий. Мост наводится без выхода экипажа из машины всего за две — две с половиной минуты. И эта переправа выдержит технику весом до 60 тонн — как на гусеничной, так и на колесной базе.
© Фото : АО "Омский завод транспортного машиностроения"Танковый мостоукладчик МТУ-90М
Танковый мостоукладчик МТУ-90М
© Фото : АО "Омский завод транспортного машиностроения"
Танковый мостоукладчик МТУ-90М
Боевое отделение МТУ-90М полностью герметично и оборудовано средствами защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Экипаж — два человека, максимальная скорость — 60 километров в час, по пересеченной местности — 25 километров в час, запас хода по шоссе — 550 километров. Противопульное бронирование допускает использование МТУ-90М даже в бою.

Робот-сапер

Российские саперы, работающие в сирийских городах, широко применяют еще одну новинку — комплексы "Уран-6". Это радиоуправляемые минные тралы на гусеничном ходу, способные пройти там, где не протиснется массивный танк-тральщик.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования Уран-6
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Дистанционное управление — на удалении до километра. Круговой обзор обеспечивают четыре видеокамеры. Пять тралов — бойковый, катковый, фрезерный, а также бульдозерный отвал и механическая "лапа"-схват. "Уран-6" эффективен на всех типах грунта.
В Сирии в ходу чаще всего бойковый трал — расположенный в передней части корпуса вал с закрепленными на нем цепями. На конце каждой — тяжелый грузик. "Уран-6" раскручивает вал с бойками до 600-700 оборотов в минуту и буквально вспахивает землю на глубину до 35 сантиметров. Как рассказывали журналистам наши саперы, комплекс уничтожил в Пальмире и Алеппо десятки, если не сотни противопехотных мин. При этом близкие взрывы оставляют на броне царапины.
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ТехмашТ-90 "Владимир"СирияБезопасность
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