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Туризм
2020-01-21T00:08+0300
https://ria.ru/20200121/1563636439.html
Составлен рейтинг самых необычных вещей, изъятых в аэропортах
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РИА Новости

Составлен рейтинг самых необычных вещей, изъятых в аэропортах

00:08 21.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДосмотр багажа в аэрополрту
Досмотр багажа в аэрополрту
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых необычных вещей, изъятых у авиапассажиров, сообщает Fox News.
В международном аэропорте Сан-Хосе (штат Калифорния) у пассажира обнаружили три самурайских меча разной длины.
В хабе Анкоридж (Аляска) у туриста нашли сигнальные ракеты. В аэропорту Майами — выкидной нож в виде пистолета. А пассажир в Орландо решил взять на борт подушку безопасности. Также сотрудники воздушных гаваней изымали электропилу, машинку для пирсинга, пистолет и ошейниковую змею из семейства ужеобразных.
В Теннесси турист пытался пронести на борт мясницкий нож. А один путешественник решил привезти с Аляски мешок лосиного помета.
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