Составлен рейтинг самых необычных вещей, изъятых в аэропортах

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых необычных вещей, изъятых у авиапассажиров, сообщает Fox News.
В международном аэропорте Сан-Хосе (штат Калифорния) у пассажира обнаружили три самурайских меча разной длины.
В хабе Анкоридж (Аляска) у туриста нашли сигнальные ракеты. В аэропорту Майами — выкидной нож в виде пистолета. А пассажир в Орландо решил взять на борт подушку безопасности. Также сотрудники воздушных гаваней изымали электропилу, машинку для пирсинга, пистолет и ошейниковую змею из семейства ужеобразных.
В Теннесси турист пытался пронести на борт мясницкий нож. А один путешественник решил привезти с Аляски мешок лосиного помета.
16 декабря 2019, 08:00ТуризмКот Виктор отдыхает! Странные вещи и звери на борту самолета