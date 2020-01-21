Составлен рейтинг самых необычных вещей, изъятых в аэропортах

В хабе Анкоридж (Аляска) у туриста нашли сигнальные ракеты. В аэропорту Майами — выкидной нож в виде пистолета. А пассажир в Орландо решил взять на борт подушку безопасности. Также сотрудники воздушных гаваней изымали электропилу, машинку для пирсинга, пистолет и ошейниковую змею из семейства ужеобразных.