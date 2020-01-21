Ученые поняли, как спасти Землю от падения мусора из космоса

Ближний космос является частью экосистемы нашей планеты. По данным Европейского космического агентства (ЕКА), околоземное пространство содержит уже 20 тыс. нефункционирующих спутников, использованных верхних ступеней ракет и их обломков (крупный мусор). В ближнем космосе насчитываются целые сотни многотонных "старых" ступеней ракет. Если их не убирать, то через десятки лет они упадут на Землю за счет воздействия атмосферы.

"Мы предложили схему будущих космических миссий по захвату старых ступеней ракет с помощью гарпуна и буксировки их до плотных слоев атмосферы, с расчетом времени падения на Землю и размера возможных областей падения. Все наши идеи в данной работе подтверждаются точными расчетами и анализом. Практическую значимость здесь переоценить невозможно, ведь это – рецепты по спасению планеты", – прокомментировал заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

Эксперты заявили, что если два искусственных тела в космосе столкнутся со скоростью от 10 км/сек, то запустится процесс наподобие ядерной реакции: последует столкновение осколков этих тел с другими. Тогда действующие спутники выйдут из строя, и произойдет "загрязнение" орбит. В свою очередь, это может привести к невозможности очищения космоса от мусора, так как все спасательные средства будут уничтожены осколками от техногенных космических разрушений.