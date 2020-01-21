Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-21T09:00+0300
https://ria.ru/20200121/1563447660.html
Ученые поняли, как спасти Землю от падения мусора из космоса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/83/1563448375_0:193:2954:1855_1036x0_80_0_0_e32699dd7f055cc3c25f04b89eaca01d.jpg
РИА Новости

Ученые поняли, как спасти Землю от падения мусора из космоса

09:00 21.01.2020
6692
© РИА Новости / Виталий ТимкивЗвездное небо
Звездное небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали метод очистки космоса от крупного мусора, в частности многотонных ступеней ракет, грозящих упасть на Землю. Результаты исследования опубликованы в журнале "Acta Astronautica".
Ближний космос является частью экосистемы нашей планеты. По данным Европейского космического агентства (ЕКА), околоземное пространство содержит уже 20 тыс. нефункционирующих спутников, использованных верхних ступеней ракет и их обломков (крупный мусор). В ближнем космосе насчитываются целые сотни многотонных "старых" ступеней ракет. Если их не убирать, то через десятки лет они упадут на Землю за счет воздействия атмосферы.

"Мы предложили схему будущих космических миссий по захвату старых ступеней ракет с помощью гарпуна и буксировки их до плотных слоев атмосферы, с расчетом времени падения на Землю и размера возможных областей падения. Все наши идеи в данной работе подтверждаются точными расчетами и анализом. Практическую значимость здесь переоценить невозможно, ведь это – рецепты по спасению планеты", – прокомментировал заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

Эксперты заявили, что если два искусственных тела в космосе столкнутся со скоростью от 10 км/сек, то запустится процесс наподобие ядерной реакции: последует столкновение осколков этих тел с другими. Тогда действующие спутники выйдут из строя, и произойдет "загрязнение" орбит. В свою очередь, это может привести к невозможности очищения космоса от мусора, так как все спасательные средства будут уничтожены осколками от техногенных космических разрушений.
Сейчас ученые работают над детализацией существующих схем и придумывают новые.
Космический мусор
27 сентября 2019, 03:00РИА Наука
Самарские ученые разработали уникального орбитального уборщика
5164200
Обсудить 7
РИА НаукаСамарский университетЕвропейское космическое агентствоУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Здание РКК Энергия
Перспективную российскую ракету "Союз-5" признали неоптимальной
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Вид Земли с МКС
Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
Женщина держит пенсионное удостоверение
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Марс во время восхода солнца
Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
США работают над сменой власти в Венесуэле, заявил Помпео
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
В Сбербанке призвали ввести наказание за социальную инженерию
Историк Арон Шнеер
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
Москва
В Гидрометцентре пообещали россиянам "махрово-красное" тепло
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
00:24Медведев пожелал новому кабмину эффективного решения важнейших задач
Лента новостейМолния