В Оренбурге открыли приют для беременных женщин в кризисной ситуации

УФА, 20 янв - РИА Новости. Приют для временного проживания беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации, открылся в Оренбурге, сообщает Оренбургская епархия.
"В Оренбурге состоялось торжественное открытие церковной социальной гостиницы - приюта для временного проживания беременных женщин в кризисной ситуации. Гостиница стала первым в Оренбурге и 73-м подобным социальным заведением в России, которое содержится Русской православной церковью", - говорится в сообщении епархии Оренбургской области.
Средства на оборудование гостиницы мебелью предоставлены синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви, ремонт приюта сделан из средств Оренбургской епархии и благотворителями, информирует епархия.
В религиозной организации отметили, что при епархии области работает комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, которая в 2019 году оказала гуманитарную помощь 915 семьям, нуждающимся в помощи. "Еженедельно с разовыми просьбами помочь одеждой, обувью, продуктами питания, детской мебелью, предметами первой необходимости обращаются до 60 человек. Это беременные женщины в кризисной ситуации, многодетные и неполные малообеспеченные семьи, семьи с детьми на инвалидности", - сообщает епархия.