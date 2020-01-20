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Религия и мировоззрение
2020-01-20T23:47+0300
https://ria.ru/20200120/1563652245.html
В Оренбурге открыли приют для беременных женщин в кризисной ситуации
https://cdn23.img.ria.ru/images/94332/14/943321445_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_4426d9c71e39e2f1c17424716b59839e.jpg
РИА Новости

В Оренбурге открыли приют для беременных женщин в кризисной ситуации

21:42 20.01.2020 (обновлено: 23:47 20.01.2020)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкЦентр помощи беременным и молодым мамам
Центр помощи беременным и молодым мамам
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
УФА, 20 янв - РИА Новости. Приют для временного проживания беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации, открылся в Оренбурге, сообщает Оренбургская епархия.
"В Оренбурге состоялось торжественное открытие церковной социальной гостиницы - приюта для временного проживания беременных женщин в кризисной ситуации. Гостиница стала первым в Оренбурге и 73-м подобным социальным заведением в России, которое содержится Русской православной церковью", - говорится в сообщении епархии Оренбургской области.
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Средства на оборудование гостиницы мебелью предоставлены синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви, ремонт приюта сделан из средств Оренбургской епархии и благотворителями, информирует епархия.
В религиозной организации отметили, что при епархии области работает комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, которая в 2019 году оказала гуманитарную помощь 915 семьям, нуждающимся в помощи. "Еженедельно с разовыми просьбами помочь одеждой, обувью, продуктами питания, детской мебелью, предметами первой необходимости обращаются до 60 человек. Это беременные женщины в кризисной ситуации, многодетные и неполные малообеспеченные семьи, семьи с детьми на инвалидности", - сообщает епархия.
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31 мая 2019, 16:11Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл пообещал открыть больше центров помощи одиноким матерям
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияОренбургрелигияОбщество
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