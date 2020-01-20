В Оренбурге открыли приют для беременных женщин в кризисной ситуации

В религиозной организации отметили, что при епархии области работает комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, которая в 2019 году оказала гуманитарную помощь 915 семьям, нуждающимся в помощи. "Еженедельно с разовыми просьбами помочь одеждой, обувью, продуктами питания, детской мебелью, предметами первой необходимости обращаются до 60 человек. Это беременные женщины в кризисной ситуации, многодетные и неполные малообеспеченные семьи, семьи с детьми на инвалидности", - сообщает епархия.