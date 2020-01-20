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Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
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РИА Новости

Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

23:45 20.01.2020 (обновлено: 23:46 20.01.2020)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
ООН, 20 янв – РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
Заседание по "формуле Арриа" пройдет в понедельник по инициативе России. В мероприятии примет участие постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
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Вопросы к докладу ОЗХО

Российская сторона отмечает, что критический анализ доклада ОЗХО вызвал серьезные вопросы по выводам, сделанным из основных доказательных пунктов расследования – будь то химический анализ, токсикология, баллистика или показания свидетелей.
По мнению Москвы, в минувшем году появлялось все больше и больше информации, показывающей, что инспекторы, входившие в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, не привлекались и не участвовали в написании доклада до момента его публикации.
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Кроме того, их многочисленные попытки поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. В России считают, что такая практика ставит под сомнение целостность итогового отчета.

Нападки на Россию

В понедельник пресс-служба постпредства Великобритании при ООН распространила комментарий руководителя дипведомства Карен Пирс.
"Мы разочарованы тем, что Россия решила использовать привилегированное положение, чтобы попытаться дискредитировать пользующуюся уважением ОЗХО и ее персонал", - сказала она.
По словам Пирс, за шесть лет Сирия не представила полную декларацию о программе химоружия, как того требуют резолюция 2118 СБ ООН и Конвенция о химическом оружии.
Она выразила сомнение в том, что сирийские власти выполнили обязательства по полному уничтожению программы химоружия. При этом она призвала Россию "вместо созыва встречи Совбеза для нападок на ОЗХО заставить Сирию полностью сотрудничать с ОЗХО".
Между тем регулярные доклады ООН подтверждают, что Сирия уничтожила все свое химоружие.
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Что было в докладе

Весной прошлого года ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года. В нем утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, говорится, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В докладе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию.
Фабрика слез. Боевики в Сирии нахимичили себе крыло
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"Фабрика слез". Боевики в Сирии "нахимичили" себе крыло"Белые каски". Грязные тела. Вода из шланга. Камера. Мотор. Стоп. Снято. И полетели "Томагавки". Боевики в Сирии создают почву, а потом сами же ее и удобряют химикатами. В итоге ‒ вполне себе информационный продукт. Такое ГМО, какое в Америке идет на ура.
Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.

Инсценировка химатаки

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Приплыли. Пирс как конечная точка британской дипломатии
7 марта 2019, 18:27Акценты
Приплыли. Пирс как конечная точка британской дипломатииБританский постпред в ООН конечно, не обязана знать, что это наш человек первым на Земле увидел, что она круглая. И увидел оттуда, куда Британия до сих пор летать не может. Но тому, что дипломат должен дважды подумать, прежде чем ничего не сказать, и она знать должна. Но увы.
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Война в СирииКарен ПирсОрганизация по запрещению химического оружияСовет Безопасности ООНВ мире
Популярные комментарии
Британия окончательно причалила к Пирсу :)))
21 января, 00:20
ЭКЭрик Купер
5240000
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