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В Москве День студента пройдет на 80 площадках
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РИА Новости

В Москве День студента пройдет на 80 площадках

23:41 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Дня студентов
Празднование Дня студентов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. День студента в этом году можно будет отпраздновать на 80 площадках по всей Москве на протяжении двух выходных дней, 25 и 26 января, мероприятия и активности для студентов приготовили парки и городские центры и площадки города, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Московские студенты отметят свой главный праздник более чем на 80 площадках города. Эти выходные станут настоящим студенческим уикендом: День студента пройдет 25 и 26 января, в течение двух дней учащиеся вузов столицы смогут проявить себя в разных активностях, жанрах и форматах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ключевые события Дня студента развернутся в Парке Горького и на ВДНХ.
"В 18.00 все желающие смогут присоединиться к танцевальному флешмобу на Главном катке ВДНХ: это место выбрали сами студенты, включив его в карту Зачетных мест Москвы. В это же время на катке "Восход" в Парке Горького начнется большая дискотека на коньках "Зачетная Москва", которая объединит более 5000 молодых москвичей", - говорится в сообщении.
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Также гостей парка Горького будет ждать множество активностей на катке и вне катка, например, "Зачётный керлинг" и площадка #ЗачетноеТворчество, где выступят победители различных творческих конкурсов среди вузов Москвы, авторы-исполнители, а также творческая молодежь и фрешмены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".
"Цена входного билета на каток ВДНХ и Парка Горького по студенческому билету составит 250 рублей (если потребуется прокат коньков, то дополнительно платить не придется, он войдут в стоимость входного билета)", - отмечается в сообщении.
Кроме того, парки Москвы также организуют зимние развлечения для студентов, например, в Царицыно можно будет бесплатно покататься на тюбингах, а ещё в 16 парках будет действовать бесплатный вход на каток по студенческому билету. Бесплатно покататься на коньках также можно будет и на 12 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", при себе также обязателен студенческий. Кроме того, для молодежи пройдут мастер-классы и выступления артистов.
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А в сети кинотеатров "Москино" в течение всего дня 25 января можно будет приобрести билеты на любой сеанс в больших залах со скидкой по студенческому за 199 рублей.
"Праздник продолжится 26 января. "Студенческий фестиваль предпринимательства" начнет работу в 12.00 во Дворце спорта "Мегаспорт". Это итоговое мероприятие проекта "Бизнес уикенд", который помогает молодым москвичам получать знания и опыт в сфере бизнеса, чтобы в будущем открыть свое дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участников форума ждут рекомендации и кейсы по развитию бизнеса от известных деловых и мотивационных спикеров, выполнение заданий вместе с командой, а также яркие выступления популярных музыкантов.
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