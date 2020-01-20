В Москве День студента пройдет на 80 площадках

Татьянин день: "в этом году выпито все, кроме Москвы-реки"…

Вся Москва знала, что в Татьянин день будет шумный праздник университетской молодежи, уважаемых профессоров и бывших питомцев "альма матер". Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.