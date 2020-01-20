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Трамп пообещал сохранить неприкосновенность права на ношение оружия
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РИА Новости

Трамп пообещал сохранить неприкосновенность права на ношение оружия

23:34 20.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с решительной поддержкой второй поправки к конституции США, обеспечивающей право на хранение и ношение оружия, на фоне проходящих протестов в Виргинии.
В понедельник несколько тысяч американцев с личным огнестрельным оружием вышли на акцию протеста в Ричмонде, штат Виргиния. Поводом для акции стали планы демократов в штате принять пакет мер по контролю над оружием. Протестующие скандировали: "Мы не будем подчиняться!". Собравшиеся также раздают петиции с требованием отставки губернатора штата от демократов Ральфа Нортама.
© AP Photo / Julio CortezМитинг сторонников огнестрельного оружия в Ричмонде, США
Митинг сторонников огнестрельного оружия в Ричмонде, США
© AP Photo / Julio Cortez
Митинг сторонников огнестрельного оружия в Ричмонде, США
"Я никогда не позволю, чтобы наша великая вторая поправка осталась незащищенной, даже чуть-чуть!", - написал Трамп у себя в Twitter.
Свободное владение оружием гарантировано второй поправкой конституции США. Вопрос о целесообразности ужесточения правил оборота оружия обсуждается в стране каждый раз после случаев массовой стрельбы и особенно бурно в период предвыборных кампаний. Традиционно Трамп и другие республиканцы выступают за сохранение второй поправки, а демократы – за внесение изменений в законодательство вплоть до запрета на оружие.
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