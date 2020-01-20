Глава МИД Украины провел встречу по Boeing с иранским представителем

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Специальный посланник президента Специальный посланник президента Ирана по вопросам, связанным с катастрофой украинского Boeing 737-800, Мохаммад Эслами на встрече с главой МИД Украины Вадимом Пристайко заявил, что Тегеран готов к конструктивному взаимодействию с Киевом в расследовании крушения самолета, сообщил в понедельник украинский МИД.

"Мохаммад Эслами от имени иранского правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Тегераном и заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического события", - сообщила пресс-служба ведомства.

Пристайко отметил, что вопросы прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в этой трагедии находится в центре внимания не только семей погибших, но и всего украинского общества, мировой общественности. "Именно поэтому для Украины чрезвычайно важно широкое и открытое сотрудничество с Ираном в расследовании всех обстоятельств (катастрофы - ред.)", - цитирует пресс-служба главу МИД.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана и девять членов экипажа.