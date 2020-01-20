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В Петрозаводске на женщину упала новогодняя декоративная конструкция
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РИА Новости

В Петрозаводске на женщину упала новогодняя декоративная конструкция

22:59 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Следственный отдел Петрозаводска начал доследственную проверку после того, как жительница города получила травмы из-за падения декоративной новогодней конструкции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Карелии.
"По факту падения новогодней декорации на женщину проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Установлено, что днем в понедельник на площади Кирова в Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Как уточнили в пресс-службе администрации Петрозаводска, работы по демонтажу выполняло ООО "Карелподряд", с которым был заключен муниципальный контракт на установку и демонтаж новогодних украшений.
"По факту грубых нарушений при проведении работ, в ходе которых пострадал человек, в настоящее время администрацией готовится обращение в надзорные органы", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Петрозаводска.
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Следственный комитет РФПетрозаводскРоссияКарелияПроисшествия
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