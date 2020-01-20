В Петрозаводске на женщину упала новогодняя декоративная конструкция

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Следственный отдел Следственный отдел Петрозаводска начал доследственную проверку после того, как жительница города получила травмы из-за падения декоративной новогодней конструкции, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Карелии

"По факту падения новогодней декорации на женщину проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Установлено, что днем в понедельник на площади Кирова в Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Как уточнили в пресс-службе администрации Петрозаводска, работы по демонтажу выполняло ООО "Карелподряд", с которым был заключен муниципальный контракт на установку и демонтаж новогодних украшений.