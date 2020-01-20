Вооруженные американцы проводят массовую акцию за право на оружие

Поводом для акции стали планы демократов в штате принять пакет мер по контролю над оружием. Протестующие скандировали: "Мы не будем подчиняться!". Собравшиеся также раздают петиции с требованием отставки губернатора штата от демократов Ральфа Нортама.
4 августа 2019, 12:03Случаи гибели людей при стрельбе в общественных местах в США в 2019 году
"Речь идет о потере одной из основополагающих свобод, которыми мы располагаем", - считает активист Тодд МакМанус. Некоторые протестующие одеты в камуфляжную форму и шлемы, а также форму времен войны за независимость, отмечает радио NPR. Другие же пришли в обычной одежде, но с винтовками.
Свободное владение оружием гарантировано второй поправкой конституции США. Вопрос о целесообразности ужесточения правил оборота оружия обсуждается в стране каждый раз после случаев массовой стрельбы и особенно бурно в период предвыборных кампаний. Традиционно Трамп и другие республиканцы выступают за сохранение второй поправки, а демократы – за внесение изменений в законодательство вплоть до запрета на оружие.
28 декабря 2019, 23:40СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году