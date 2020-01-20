В Брянске посетителям бара предлагали кальян с живыми черепашками

БРЯНСК, 20 янв - РИА Новости. Природоохранная прокуратура в Природоохранная прокуратура в Брянске проверит, зачем в одном из баров города посетителям предлагали кальян с живыми черепашками.

Кальянщик одного из брянских баров выложил в Instagram видео, на котором представлена новая услуга заведения - кальян "Медуза" с рыбками и черепашками, предназначенными якобы для эстетического наслаждения заказчика. Однако в адрес заведения посыпались негативные комментарии людей, сочувствующих животным. Некоторые из них обещали сообщить об инциденте в правоохранительные органы.

"Проверку мы поручили брянскому природоохранному прокурору. Срок установлен до 1 февраля", - ответила представитель прокуратуры на вопрос РИА Новости о реакции ведомства на эту ситуацию.

Одновременно с этим молодой человек, чей пост вызвал бурю возмущений, разместил новое видео с извинениями. По его словам, это был спецзаказ постоянного гостя.