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https://ria.ru/20200120/1563651685.html
В Брянске посетителям бара предлагали кальян с живыми черепашками
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РИА Новости

В Брянске посетителям бара предлагали кальян с живыми черепашками

22:40 20.01.2020
2232
© Fotolia / Leonid NyshkoКальян
Кальян
© Fotolia / Leonid Nyshko
БРЯНСК, 20 янв - РИА Новости. Природоохранная прокуратура в Брянске проверит, зачем в одном из баров города посетителям предлагали кальян с живыми черепашками.
Кальянщик одного из брянских баров выложил в Instagram видео, на котором представлена новая услуга заведения - кальян "Медуза" с рыбками и черепашками, предназначенными якобы для эстетического наслаждения заказчика. Однако в адрес заведения посыпались негативные комментарии людей, сочувствующих животным. Некоторые из них обещали сообщить об инциденте в правоохранительные органы.
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Вот честно, хотела выходные провести на позитиве! Но сейчас одна из подписчиков (спасибо ей большое) прислала этот сториз (первый в карусели) Я уже не знаю как реагировать. Как говорится думали что достигли дна, но снизу постучались! Кальян с живыми черепахами!!! Я в шоке. Простите, но кто заказывает такое в заведениях хочется задать вопрос: Люди вы кто? Дешевые понторезы?! Решила загуглить. Это называется аквакальян, типо аквариум с кальяном! в ужасе... кальян с живыми черепахами, рыбками... кальян со змеей!!! Нашла отзыв от 2011 года!!! То есть эта жесть творится давно. Я не знаю в каком заведении сделано это видео, кто предоставляет эти услуги, но с этим надо бороться! Пишите в комментариях название заведений, где есть такие кальяны с живыми рыбками, черепахами, змеями! #lis_help_animals

Публикация от lis_help_animals (@lis_help_animals)

"Проверку мы поручили брянскому природоохранному прокурору. Срок установлен до 1 февраля", - ответила представитель прокуратуры на вопрос РИА Новости о реакции ведомства на эту ситуацию.
Одновременно с этим молодой человек, чей пост вызвал бурю возмущений, разместил новое видео с извинениями. По его словам, это был спецзаказ постоянного гостя.
"Для всех зоозащитников и людей, которые переживают как и мы, хочу пояснить, что сосуды и жидкости никак не пересекаются", - сказал он, добавив, что в настоящий момент животные живы, их здоровью ничего не угрожает, они находятся в домашних условиях.
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