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Премьер Чехии предложил президенту уволить главу минтранса
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РИА Новости

Премьер Чехии предложил президенту уволить главу минтранса

22:27 20.01.2020
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© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш направил президенту республики Милошу Земану предложения об освобождении Владимира Кремлика с поста главы минтранса за допущенные ошибки в работе, а также о включении транспортной отрасли в состав минпромторга, об этом в понедельник вечером сообщил журналистам сам премьер.
"Как менеджер, министр Кремлик абсолютно не справился с подготовкой заказа на создание информационной системы на электронную маркировку автомобилей за проезд по скоростным магистралям. Он намеревался поручить это за огромную сумму одной из фирм без какого-либо предварительного конкурса. Так нельзя обращаться со средствами налогоплательщиков. Нельзя, чтобы министры делали, что хотят", - сказал Бабиш.
По словам премьера, он уже направил обращение президенту республики с просьбой освободить Кремлика от занимаемой должности.
Одновременно Бабиш сообщил о своем намерении передать исполнение функций главы минтранса министру промышленности и торговли Карелу Гавличеку, причем на постоянной основе.
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"Раньше транспорт входил в сферу деятельности минпромторга, потом его выделили в отдельную отрасль. Теперь необходимо вернуться к первоначальному варианту", - сказал Бабиш.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек сообщил в понедельник вечером журналистам, что Земан согласился с предложениями премьера об освобождении Кремлика от министерской должности и о возвращении транспортной отрасли в состав минпромторга.
"Господин президент одобрил предложения господина премьера, о решении (президента) будет официально объявлено в должное время без излишней задержки", - сказал Овчачек.
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