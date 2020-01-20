Премьер Чехии предложил президенту уволить главу минтранса

ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Чешский премьер Чешский премьер Андрей Бабиш направил президенту республики Милошу Земану предложения об освобождении Владимира Кремлика с поста главы минтранса за допущенные ошибки в работе, а также о включении транспортной отрасли в состав минпромторга, об этом в понедельник вечером сообщил журналистам сам премьер.

"Как менеджер, министр Кремлик абсолютно не справился с подготовкой заказа на создание информационной системы на электронную маркировку автомобилей за проезд по скоростным магистралям. Он намеревался поручить это за огромную сумму одной из фирм без какого-либо предварительного конкурса. Так нельзя обращаться со средствами налогоплательщиков. Нельзя, чтобы министры делали, что хотят", - сказал Бабиш.

По словам премьера, он уже направил обращение президенту республики с просьбой освободить Кремлика от занимаемой должности.

Одновременно Бабиш сообщил о своем намерении передать исполнение функций главы минтранса министру промышленности и торговли Карелу Гавличеку, причем на постоянной основе.

"Раньше транспорт входил в сферу деятельности минпромторга, потом его выделили в отдельную отрасль. Теперь необходимо вернуться к первоначальному варианту", - сказал Бабиш.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек сообщил в понедельник вечером журналистам, что Земан согласился с предложениями премьера об освобождении Кремлика от министерской должности и о возвращении транспортной отрасли в состав минпромторга.