Кадыров создал консультативный совет

ГРОЗНЫЙ, 20 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров создал постоянно действующий консультативный совет из числа ветеранов команды первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, возглавит его руководитель региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Создан консультативный совет при главе Чечни, в который включены бывшие члены правительства республики и главы администраций, работавшие с первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым", - отметили в пресс-службе.
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Совет во главе с Рамзаном Кадыровым станет постоянно действующим органом.
"Глава республики решил привлечь их (ветеранов - ред.) богатый опыт и знания в дальнейшем развитии республики. В задачи совета входит разработка предложений и рекомендаций по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития республики, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления", - подчеркивается в сообщении.
В понедельник Кадыров встретился с бывшими чиновниками и руководителями, работавшими с его отцом, поблагодарил их за многолетний труд на благо региона и в деле установления мира в Чечне. Участники встречи выразили готовность включиться в рабочий процесс.