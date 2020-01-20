Кадыров создал консультативный совет

ГРОЗНЫЙ, 20 янв – РИА Новости. Глава Глава Чечни Рамзан Кадыров создал постоянно действующий консультативный совет из числа ветеранов команды первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, возглавит его руководитель региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Создан консультативный совет при главе Чечни, в который включены бывшие члены правительства республики и главы администраций, работавшие с первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым", - отметили в пресс-службе.

Совет во главе с Рамзаном Кадыровым станет постоянно действующим органом.

"Глава республики решил привлечь их (ветеранов - ред.) богатый опыт и знания в дальнейшем развитии республики. В задачи совета входит разработка предложений и рекомендаций по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития республики, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления", - подчеркивается в сообщении.