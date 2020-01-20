В Новосибирске ликвидировали открытое горение в здании

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пожарные в Новосибирске ликвидировали открытое горение в одноэтажном административном здании, сообщают экстренные службы региона.
"Сообщение поступило в 23.11 (по местному времени – ред.). По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений предварительно обнаружено интенсивное горение в центральной части здания. Около 40 минут потребовалось сотрудникам МЧС России для локализации возгорания. Угрозы распространения нет. Ликвидация открытого горения в 00.19 (по местному времени – ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь пожара составила 300 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.
"Продолжаются работы по проливке и разбору конструкций до полной ликвидации", - добавляется в сообщении.
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