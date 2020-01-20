В Новосибирске ликвидировали открытое горение в здании

"Сообщение поступило в 23.11 (по местному времени – ред.). По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений предварительно обнаружено интенсивное горение в центральной части здания. Около 40 минут потребовалось сотрудникам МЧС России для локализации возгорания. Угрозы распространения нет. Ликвидация открытого горения в 00.19 (по местному времени – ред.)", - говорится в сообщении.