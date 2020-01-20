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Эксперт пояснил, как Москва создала условия для берлинской декларации
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РИА Новости

Эксперт пояснил, как Москва создала условия для берлинской декларации

22:17 20.01.2020 (обновлено: 00:23 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Московские переговоры с ливийскими лидерами создали условия для успеха конференции в Берлине, принятие всеми участниками саммита коммюнике стало шагом в сторону урегулирования, однако полностью исключить возобновления боевых действий в Ливии, к сожалению, невозможно, заявил РИА Новости немецкий эксперт по Ближнему Востоку, профессор института политологии в городе Тюбинген Оливер Шлумбергер.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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По итогам конференции был принят итоговый документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству во внутреннюю политику Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета безопасности ООН, и призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Для нарушителей как оружейного эмбарго, так и режима прекращения огня участники конференции обещают санкции, которые должен вводить СБ ООН. Первый шаг в сфере безопасности предполагает создание в Ливии Объединенной военной комиссии 5+5, которая будет состоять из "регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН".
"Берлинская конференция не решила каких-либо проблем в Ливии, возникших до 2011 года, но она создала точку отсчета, на которую все могут сослаться. Было бы очень хорошим решением, если бы внешние акторы, такие как Объединенные Арабские Эмираты или Турция, которые поддерживают правительство Сарраджа, или Россия, Египет, которые, скорее, оказывают поддержку генералу Хафтару, в интересах ливийского народа смогли бы договориться до такой степени, чтобы действовать в направлении деэскалации. Однако в настоящее время также возможно, что взаимное недоверие настолько велико, что обострение все еще может последовать. Московские переговоры создали условия для Берлинской декларации, и это вселяет надежду, что альтернативный путь, ведущий к миру, все-таки возможен", - считает немецкий эксперт.
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По словам Шлумбергера, берлинская декларация "определенно является успехом для всех участников", в первую очередь благодаря достигнутым договоренностям между ливийскими представителями.
"Я согласен с господином Лавровым - он сказал, что это был маленький шаг в правильном направлении. Это правильный шаг, поскольку речь идет не только об эмбарго на поставки оружия, которое было подтверждено всеми участниками, но и о созыве военной комиссии 5+5, куда ливийские противники сами назначили представителей, которые затем должны договориться друг с другом. Это может дать немного надежды на то, что бои теперь не начнутся вновь", - считает эксперт.
Ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил после окончания в воскресенье берлинской конференции, что "ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве: они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия".
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после прошедшей в воскресенье конференции по Ливии заявил, что страна готова принять самое активное участие в мониторинге режима прекращения огня в Ливии. Ранее Италия добивалась введения миротворческой миссии под эгидой ООН с участием Евросоюза. По словам Шлумбергера, говорить о каких-либо международных контингентах в Ливии пока "слишком рано". Он также скептически отозвался о формате европейской миротворческой миссии, назвав это "не слишком хорошей идеей".
"Вероятно, в интересах всех заинтересованных сторон было создать такую миссию в рамках мандата ООН при поддержке специального посланника ООН (по Ливии Гасана) Саламе, который находится вне подозрений в вопросе о поддержке одной из сторон в конфликте. Если прекращение огня может быть преобразовано в постоянный режим прекращения огня, я могу представить себе наблюдательную миссию с международным участием в рамках мандата ООН. Турция или Россия, другие страны также могут быть привлечены к ней. Турция и Россия, конечно, являются ключевыми игроками, и обе державы могут взять на себя ведущую роль в политическом мирном процессе в Ливии", - заявил эксперт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Ливия в Берлине: прорыв или только надежды?
Вчера, 20:04В центре внимания
Ливия в Берлине: прорыв или только надежды?
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Конференция по Ливии в БерлинеЛивияРоссияБерлин (город)В мире
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