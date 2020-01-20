Власти Москвы рассказали об экономии на выпуске проездных билетов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экономия на выпуске проездных билетов в Москве ежегодно составляет 2,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Экономия на выпуске проездных билетов в Москве ежегодно составляет 2,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области, которое прошло в Минтрансе России

"Начиная с 2013 года правительством Москвы совершенствуется новое билетное меню. На 40% снизилась доля обращений в кассы метрополитена, билеты у водителей покупают только 4% пассажиров. Экономия на выпуске билетов составила 2,5 миллиарда рублей", - заявил Ликсутов.

В пресс-службе транспортного комплекса РИА Новости уточнили, что речь идет о ежегодной экономии.

По словам Ликсутова, на сегодняшний день действуют 12,5 миллиона карт "Тройка", 96% экономически активных москвичей используют ее.