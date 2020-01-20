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Власти Москвы рассказали об экономии на выпуске проездных билетов
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РИА Новости

Власти Москвы рассказали об экономии на выпуске проездных билетов

22:12 20.01.2020 (обновлено: 23:36 20.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКарта "Тройка"
Карта Тройка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экономия на выпуске проездных билетов в Москве ежегодно составляет 2,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области, которое прошло в Минтрансе России.
"Начиная с 2013 года правительством Москвы совершенствуется новое билетное меню. На 40% снизилась доля обращений в кассы метрополитена, билеты у водителей покупают только 4% пассажиров. Экономия на выпуске билетов составила 2,5 миллиарда рублей", - заявил Ликсутов.
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В пресс-службе транспортного комплекса РИА Новости уточнили, что речь идет о ежегодной экономии.
По словам Ликсутова, на сегодняшний день действуют 12,5 миллиона карт "Тройка", 96% экономически активных москвичей используют ее.
Заммэра напомнил, что в дальнейшем предусматривается персонализация "Тройки". У пассажиров будет возможность контроля поездок и удаленной блокировки карты.
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Транспортный комплекс МосквыМаксим ЛиксутовМоскваРоссияОбщество
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