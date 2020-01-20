Мишустин посетил ФНС и поздравил с назначением нового главу ведомства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы, сообщила пресс-служба ФНС

"Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач", - цитирует пресс-служба главу правительства.

Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность руководителя Федеральной налоговой службы. Егоров, в свою очередь, выразил признательность премьеру за доверие.

"Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям", - сказал Егоров.

Он отметил, что продолжит создание "незаметной налоговой", когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги, так же, как счета за телефон или коммунальные услуги.