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Мишустин посетил ФНС и поздравил с назначением нового главу ведомства
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РИА Новости

Мишустин посетил ФНС и поздравил с назначением нового главу ведомства

22:31 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы, сообщила пресс-служба ФНС.
"Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач", - цитирует пресс-служба главу правительства.
Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность руководителя Федеральной налоговой службы. Егоров, в свою очередь, выразил признательность премьеру за доверие.
"Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям", - сказал Егоров.
Он отметил, что продолжит создание "незаметной налоговой", когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги, так же, как счета за телефон или коммунальные услуги.
Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Мишустин руководил ФНС с апреля 2010 года. Он также работал в налоговой службе и министерстве замглавы в 1998-2004 годах. Егоров был назначен главой ФНС 17 января, до этого он был замруководителем ведомства.
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Даниил ЕгоровМихаил МишустинФедеральная налоговая служба РФМоскваРоссияПолитика
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