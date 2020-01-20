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2020-01-20T21:57+0300
https://ria.ru/20200120/1563651165.html
Нетаньяху встретился с матерью осужденной в России Наамы Иссахар
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РИА Новости

Нетаньяху встретился с матерью осужденной в России Наамы Иссахар

21:57 20.01.2020
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с матерью осуждённой в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным почувствовал, что у того есть "готовность прийти к решению" по делу осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не анонсируют, помилуют ли осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль, но лидеры государств поднимут эту тему.
"Я встретился сегодня с Яффой, мамой Наамы Иссахар. Я обнял ее от имени нас всех и сказал ей, что, как Кремль сегодня обнародовал, мне предстоит встретиться с президентом Путиным в четверг и обсудить с ним вопрос помилования Наамы", - сказал Нетаньяху в видеообращении.
Встреча прошла незадолго до визита президента России в Израиль.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 14:16
В Кремле не стали комментировать, помилуют ли израильтянку Иссахар
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Наама ИссахарДмитрий ПесковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Популярные комментарии
Сочувствовать никому не должны. Наказание, должно быть соизмеримо с преступлением. ria.ru/20200120/1563638978.html
20 января, 22:16
Владимир Гуляев
1910001
А, какое отношение она имела к Буркову, или кому либо другому? Ее судили в суде, с юридической точки зрения она должна отвечать только за свои действия. Она, к вам и не ехала, о этом даже написано в этой статье. А какой вред она могла причинить гражданам России при том, что ее сумка с гашишем была в багаже, а она в транзитной зоне.
21 января, 00:02
Coroner Lemur
1500002
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