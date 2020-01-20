Нетаньяху встретился с матерью осужденной в России Наамы Иссахар

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным почувствовал, что у того есть "готовность прийти к решению" по делу осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не анонсируют, помилуют ли осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль, но лидеры государств поднимут эту тему.

"Я встретился сегодня с Яффой, мамой Наамы Иссахар. Я обнял ее от имени нас всех и сказал ей, что, как Кремль сегодня обнародовал, мне предстоит встретиться с президентом Путиным в четверг и обсудить с ним вопрос помилования Наамы", - сказал Нетаньяху в видеообращении.

Встреча прошла незадолго до визита президента России в Израиль.

В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.