Белый дом анонсировал двусторонние встречи Трампа в Давосе

"Заняли весь Давос". Вучич пожаловался на понаехавших американцев

"Заняли весь Давос". Вучич пожаловался на понаехавших американцев

"Президент Дональд Дж.Трамп проведет двусторонние встречи со следующими лидерами в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцарии: президентом Республики Ирак Бархамом Салехом, премьер-министром Республики Пакистан Имраном Ханом, президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, председателем Европейской комиссии Урсулой вон дер Ляйен, президентом Курдского регионального правительства Нечирваном Барзани, основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом", - говорится в распространенном сообщении.