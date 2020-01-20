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Белый дом анонсировал двусторонние встречи Трампа в Давосе
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РИА Новости

Белый дом анонсировал двусторонние встречи Трампа в Давосе

21:56 20.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с лидерами Ирака, Пакистана, ЕС, Швейцарии, а также президентом регионального правительства Курдистана на полях экономического форума в Давосе, сообщили в Белом доме.
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 21 по 24 января. Как ожидается, в дискуссиях на форуме примут участие, в том числе, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.
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"Президент Дональд Дж.Трамп проведет двусторонние встречи со следующими лидерами в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцарии: президентом Республики Ирак Бархамом Салехом, премьер-министром Республики Пакистан Имраном Ханом, президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, председателем Европейской комиссии Урсулой вон дер Ляйен, президентом Курдского регионального правительства Нечирваном Барзани, основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом", - говорится в распространенном сообщении.
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Экономический форум в ДавосеДональд ТрампАдминистрация президента СШАСШАДавосВ мире
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