Белоруссия купила у Норвегии партию нефти

При этом собеседник агентства не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.

Ситуация с поставками нефти

Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.