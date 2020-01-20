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Белоруссия купила у Норвегии партию нефти
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РИА Новости

Белоруссия купила у Норвегии партию нефти

21:45 20.01.2020 (обновлено: 02:56 21.01.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 20 янв — РИА Новости. Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.
При этом собеседник агентства не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.
Ранее вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск отправил коммерческие предложения Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану по поводу поставок нефти вместо российской.
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Ситуация с поставками нефти

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
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БелнефтехимБелоруссияНорвегияЭкономика
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Нельзя танки всу без солярки оставлять!
20 января, 22:01
Андрей Дашков
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Посчитают-прослезятся)))
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Раиса Бушева
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