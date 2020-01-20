Глава МИД Словакии: Евросоюз готов контролировать перемирие в Ливии

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Евросоюз готов контролировать перемирие между враждующими сторонами в Евросоюз готов контролировать перемирие между враждующими сторонами в Ливии , а также проведет дискуссию о переформатировании морской операции "София" против контрабандистов, заявил в понедельник словацким журналистам по окончании встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе руководитель дипведомства Словакии Мирослав Лайчак

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе подвели итоги состоявшейся днем ранее в Берлине конференции по Ливии, на которой лидеры и ведущие политики России, Франции, Турции, Германии, США, ЕС, ООН и ряда других стран и организаций договорились, в частности, о сохранении эмбарго на поставки оружия в Ливию и усилении контроля за ним.

"Евросоюз готов поддержать перемирие между враждующими сторонами в Ливии и вести его мониторинг, и одновременно проведет дискуссию о возможном возобновлении и переформатировании морской операции "София" в Средиземном море", - сказал Лайчак.

По словам министра, если все ждут от вышеуказанных сторон выполнения вытекающих из итогов берлинской конференции обязательств, то и ЕС должен выполнить свою часть поставленных задач, "не убегая от ответственности".

"Мы призывали к политическому процессу (в Ливии). Сейчас, когда он начался, стал реальностью, мы не можем уходить от него. Поэтому мы договорились о конкретных возможностях и предложениях о том, что ЕС может в этом направлении сделать, и к которым мы хотим вернуться на нашем следующем заседании в феврале. На нем мы должны будем уже принять конкретные решения", - сказал Лайчак.

В то же время, подчеркнул министр, ЕС не может опережать со своими предложениями развитие ситуации в самой Ливии.

"ЕС необходимо подождать, пока участники берлинской конференции выполнят свои обязательства, наступит перемирие, и только потом ЕС может вступить в данный процесс. Могу сказать, что сегодня чувствовались единство и желание представителей стран ЕС ответственно отнестись к данному процессу и быть к нему всесторонне готовыми", - сказал Лайчак.

Отвечая на вопрос о возможности переформатирования для новых задач прекращенную в минувшем году операцию ЕС "София", Лайчак заявил, что у глав МИД ЕС ощущается стремление поступить таким образом.