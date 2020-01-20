Рабочая группа обсудит принципы голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рабочая группа по разработке предложений по внесению изменений в Рабочая группа по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ в ближайшее время обсудит принципы общероссийского голосования по поправкам, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас

Рабочая группа в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации. Андрей Клишас сопредседатель рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ сопредседатель рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ

Он уточнил, что общероссийское голосование, предусмотренное внесённым президентом проектом закона о поправках к Конституции РФ пройдет тогда, когда закон уже будет принят парламентом.

"Причем голосование будет проходить по закону в целом, а не по отдельным его положениям", - заявил Клишас.

По словам сенатора, рабочая группа будет исходить из того, что в основе процедуры голосования должны лежать те же базовые подходы, что и при проведении президентских выборов 2018 года.

"Это прозрачность, понятность и доступность голосования для граждан, доверие к результатам общероссийского голосования со стороны граждан страны", - сказал он.