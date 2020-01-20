Рабочая группа обсудит принципы голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рабочая группа по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ в ближайшее время обсудит принципы общероссийского голосования по поправкам, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
Рабочая группа в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации.
Он уточнил, что общероссийское голосование, предусмотренное внесённым президентом проектом закона о поправках к Конституции РФ пройдет тогда, когда закон уже будет принят парламентом.
"Причем голосование будет проходить по закону в целом, а не по отдельным его положениям", - заявил Клишас.
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По словам сенатора, рабочая группа будет исходить из того, что в основе процедуры голосования должны лежать те же базовые подходы, что и при проведении президентских выборов 2018 года.
"Это прозрачность, понятность и доступность голосования для граждан, доверие к результатам общероссийского голосования со стороны граждан страны", - сказал он.