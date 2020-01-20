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Рабочая группа обсудит принципы голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Рабочая группа обсудит принципы голосования по поправкам в Конституцию

21:30 20.01.2020 (обновлено: 22:52 20.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСолдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рабочая группа по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ в ближайшее время обсудит принципы общероссийского голосования по поправкам, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.

Рабочая группа в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Андрей Клишас
сопредседатель рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ
Он уточнил, что общероссийское голосование, предусмотренное внесённым президентом проектом закона о поправках к Конституции РФ пройдет тогда, когда закон уже будет принят парламентом.
"Причем голосование будет проходить по закону в целом, а не по отдельным его положениям", - заявил Клишас.
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По словам сенатора, рабочая группа будет исходить из того, что в основе процедуры голосования должны лежать те же базовые подходы, что и при проведении президентских выборов 2018 года.
"Это прозрачность, понятность и доступность голосования для граждан, доверие к результатам общероссийского голосования со стороны граждан страны", - сказал он.
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Андрей КлишасКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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