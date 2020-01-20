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ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
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РИА Новости

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

21:20 20.01.2020 (обновлено: 21:29 20.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
"Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", - отмечается в релизе.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 218 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Вчера, 20:14Сказано в эфире
"Вплоть до эпидемии". Врач о новом смертельно опасном коронавирусе Китайские медики установили, что выявленный в КНР новый коронавирус передается от человека к человеку. Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik объяснил, почему данные по этому вирусу вызывают сильное беспокойство.
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Здоровье - ОбществокоронавирусыВОЗКитайПроисшествияВ мире
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