В Перми восстановили теплотрассу, из-за которой погибли люди в отеле

УФА, 20 янв – РИА Новости. Коммунальные службы в Перми ликвидировали аварию на теплопроводе, из-за которой был затоплен отель и погибли люди, теплая и горячая вода начала подаваться в отключенные объекты, сообщает пресс-служба городской администрации.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы. После ЧП в районе аварии без тепла и горячей воды остались 20 зданий: жилые дома, три детских сада и музыкальная школа.
"Все необходимые работы по устранению в Индустриальном районе Перми аварии на магистральном теплопроводе аварийной бригадой ООО "Пермская сетевая компания" завершены. В данный момент началось заполнение системы теплоснабжения домов, отключенных от тепла в ходе аварии", - сообщает пресс-служба пермской мэрии.