В Перми восстановили теплотрассу, из-за которой погибли люди в отеле

Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы. После ЧП в районе аварии без тепла и горячей воды остались 20 зданий: жилые дома, три детских сада и музыкальная школа.