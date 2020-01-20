Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T21:17+0300
https://ria.ru/20200120/1563650515.html
В Перми восстановили теплотрассу, из-за которой погибли люди в отеле
https://cdn22.img.ria.ru/images/156362/08/1563620854_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_9a6d706654503d2a6260331f5fd1058c.jpg
РИА Новости

В Перми восстановили теплотрассу, из-за которой погибли люди в отеле

21:17 20.01.2020
534
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
УФА, 20 янв – РИА Новости. Коммунальные службы в Перми ликвидировали аварию на теплопроводе, из-за которой был затоплен отель и погибли люди, теплая и горячая вода начала подаваться в отключенные объекты, сообщает пресс-служба городской администрации.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. На месте работают следователи и другие экстренные службы. После ЧП в районе аварии без тепла и горячей воды остались 20 зданий: жилые дома, три детских сада и музыкальная школа.
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вчера, 16:06
Прорвавшийся рядом с пермским отелем теплопровод ранее был "бесхозным"
"Все необходимые работы по устранению в Индустриальном районе Перми аварии на магистральном теплопроводе аварийной бригадой ООО "Пермская сетевая компания" завершены. В данный момент началось заполнение системы теплоснабжения домов, отключенных от тепла в ходе аварии", - сообщает пресс-служба пермской мэрии.
021132
Обсудить 3
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Рекомендуем
Кальян
В Брянске посетителям бара предлагали кальян с живыми черепашками
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра
Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия купила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Словакии: Евросоюз готов контролировать перемирие в Ливии
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Прорвавшийся рядом с пермским отелем теплопровод ранее был "бесхозным"
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Сотрудники спасательной службы у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
Дети из затопленного отеля в Перми собирались на осмотр в больницу
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Статуэтки 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
"Город уснул" Марии Игнатенко вошел в программу Берлинале "Форум"
Конституция Российской Федерации
В России могут изменить порядок определения структуры правительства
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Кишинев готов отказаться от помощи МВФ и ЕС, заявил премьер
Конституция Российской Федерации
В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Семьи погибших и пострадавшие в Перми получат до 500 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
Лента новостейМолния