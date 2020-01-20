Кишинев готов отказаться от помощи МВФ и ЕС, заявил премьер

В то же время премьер отметил, что в отношениях с МВФ видна "гибкость", поэтому он считает, что действующая программа с фондом может быть успешно завершена в марте. Также Кику не исключает запуска новой программы сотрудничества с апреля.

Ранее Кику заявлял, что республика может взять паузу в отношениях с Международным валютным фондом, если последний будет против инвестиций на развитие инфраструктуры и продолжит настаивать на необходимости роста тарифа на газ. При этом Молдавия договорилась о кредите с властями РФ, чтобы построить в стране дороги.