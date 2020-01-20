Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T21:08+0300
https://ria.ru/20200120/1563650390.html
Кишинев готов отказаться от помощи МВФ и ЕС, заявил премьер
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1036x0_80_0_0_38d9861afd5d0b093a22874e6b01d331.jpg
РИА Новости

Кишинев готов отказаться от помощи МВФ и ЕС, заявил премьер

21:08 20.01.2020
1586
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что власти республики могут отказаться от финансовой помощи МВФ, если взамен их будут вынуждать согласиться на условия, противоречащие национальным интересам, в частности, на повышение тарифа на газ для потребителей.
В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдавии Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Первый транш в размере 30 миллионов евро Молдавия получила в ноябре прошлого года.
"Мы уже начали выполнять условия для получения второго транша, очевидно, что остаются и общие условия, в том числе - наличие соглашения с МВФ, обеспечение демократии и т. д. Мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать отношения с МВФ, но если фонд будет настаивать на своих условиях, то мы готовы отказаться от этих условий и внешней финансовой поддержки", - заявил Кику в понедельник в эфире телеканала TVR Moldova.
В то же время премьер отметил, что в отношениях с МВФ видна "гибкость", поэтому он считает, что действующая программа с фондом может быть успешно завершена в марте. Также Кику не исключает запуска новой программы сотрудничества с апреля.
Ранее Кику заявлял, что республика может взять паузу в отношениях с Международным валютным фондом, если последний будет против инвестиций на развитие инфраструктуры и продолжит настаивать на необходимости роста тарифа на газ. При этом Молдавия договорилась о кредите с властями РФ, чтобы построить в стране дороги.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
6 декабря 2019, 14:00
Ион Кику: разговор о вступлении Молдавии в ЕС преждевременный
5831000
Обсудить 1
Ион КикуМВФЕвросоюзМолдавияКишиневВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия купила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Эксперт в США прокомментировала итоги берлинской конференции
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Эксперт пояснил, как Москва создала условия для берлинской декларации
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра
Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК
Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
В Европе сняли арест с активов "Газпрома"
Конституция Российской Федерации
В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров создал консультативный совет
Карта Тройка
Власти Москвы рассказали об экономии на выпуске проездных билетов
Конституция Российской Федерации
В России могут изменить порядок определения структуры правительства
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД напомнил США, что ДНЯО не лишал Иран права на обогащение урана
Мужчина читает новости на ноутбуке
Эксперты: специалисты из России стали чаще летать в командировки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
Лента новостейМолния