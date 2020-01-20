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Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии
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РИА Новости

Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии

20:41 20.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 20 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш проинформирует Совбез организации об итогах международной конференции по Ливии в Берлине, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Мы ожидаем, что генсек проинформирует Совбез по запросу членов совета завтра или в среду. Вероятно, это будут закрытые консультации", - сказал Дюжаррик.
Переговоры по Ливии прошли с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета безопасности ООН, и призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Для нарушителей как оружейного эмбарго, так и режима прекращения огня участники конференции обещают санкции, которые должен вводить СБ ООН.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 19:54
Эксперт из ОАЭ оценил итоги берлинской конференции по Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСовет Безопасности ООНЛивияООНБерлин (город)В мире
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