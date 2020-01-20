Филарет требует у Фанара документ о ликвидации его церковной структуры

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Украинский Украинский раскольник Филарет (Денисенко) требует от Константинополя вернуть оригинал постановления поместного собора, которое стало основанием для ликвидации его неканонической церковной структуры в 2018 году.

В начале декабря 2019 года синод "новой церкви" Украины решил создать в составе новой церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит Филарет после завершения ликвидации его церковной структуры. Позднее он отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации "новой церкви" Украины.

"Когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. Сейчас требуем от Вселенского патриарха Варфоломея , чтобы он вернул нам оригинал этого собора. Почему оригинал находится в Константинополе? Это же собор Киевского патриархата... И потому оригинал должен быть в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата. Он мог иметь копию этого собора, постановления, а не оригинал", - цитирует заявление Филарета в понедельник Союз православных журналистов.

По его словам, "объединительный собор" на самом деле был "собором греческой церкви".

В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.