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В России могут изменить порядок определения структуры правительства
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РИА Новости

В России могут изменить порядок определения структуры правительства

20:08 20.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вновь назначенный глава кабмина РФ после отставки прежнего не представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, следует из президентского проекта поправки к Конституции РФ.
В частности, поправками предложено дополнить статью 83, касающуюся полномочий президента РФ, пунктом, согласно которому глава государства "утверждает по предложению председателя правительства Российской Федерации структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре федеральных органов исполнительной власти определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ".
"В случае если председатель правительства Российской Федерации освобожден президентом РФ от должности, вновь назначенный председатель правительства РФ не представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти", - указано в тексте поправки.
Кроме того, соответствующие уточнения вносятся в часть первую статьи 112, касающуюся полномочий главы правительства о формировании кабмина: "председатель правительства РФ не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, за исключением случая, когда предшествующий председатель правительства РФ освобожден от должности президентом РФ".
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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Конституция РФПравительство РФРоссияПолитика
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