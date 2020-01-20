В России могут изменить порядок определения структуры правительства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вновь назначенный глава Вновь назначенный глава кабмина РФ после отставки прежнего не представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, следует из президентского проекта поправки к Конституции РФ

В частности, поправками предложено дополнить статью 83, касающуюся полномочий президента РФ, пунктом, согласно которому глава государства "утверждает по предложению председателя правительства Российской Федерации структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре федеральных органов исполнительной власти определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ".

"В случае если председатель правительства Российской Федерации освобожден президентом РФ от должности, вновь назначенный председатель правительства РФ не представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти", - указано в тексте поправки.