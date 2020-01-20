Боевики дважды за день напали на позиции сирийских войск

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Террористические группировки дважды в течение дня напали на позиции правительственных войск в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В 14.30 отряд незаконных вооруженных формирований численностью до 50 боевиков после массированного обстрела с применением реактивных систем залпового огня, при поддержке семи пикапов с установленным на них тяжелым вооружением в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб атаковал позиции САР, атака отражена, боевики отошли на исходный рубеж", - сказал Боренков.
Он добавил, что в 15.30 боевики, численностью до 60 человек, при поддержке десяти пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами в районе населенного пункта Эт-тах провинции Идлиб, атаковали оборонительные позиции правительственных войск. Атака была отбита огнем артиллерии.