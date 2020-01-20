Боевики дважды за день напали на позиции сирийских войск

"В 14.30 отряд незаконных вооруженных формирований численностью до 50 боевиков после массированного обстрела с применением реактивных систем залпового огня, при поддержке семи пикапов с установленным на них тяжелым вооружением в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб атаковал позиции САР, атака отражена, боевики отошли на исходный рубеж", - сказал Боренков.