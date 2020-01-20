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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-20T20:04+0300
https://ria.ru/20200120/1563649214.html
Боевики дважды за день напали на позиции сирийских войск
https://cdn23.img.ria.ru/images/152428/49/1524284910_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_32ea6453ec9b9f096dbe5f8a87fd454e.jpg
РИА Новости

Боевики дважды за день напали на позиции сирийских войск

20:04 20.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийские войска в провинции Дераа
Сирийские войска в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Террористические группировки дважды в течение дня напали на позиции правительственных войск в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В 14.30 отряд незаконных вооруженных формирований численностью до 50 боевиков после массированного обстрела с применением реактивных систем залпового огня, при поддержке семи пикапов с установленным на них тяжелым вооружением в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб атаковал позиции САР, атака отражена, боевики отошли на исходный рубеж", - сказал Боренков.
Он добавил, что в 15.30 боевики, численностью до 60 человек, при поддержке десяти пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами в районе населенного пункта Эт-тах провинции Идлиб, атаковали оборонительные позиции правительственных войск. Атака была отбита огнем артиллерии.
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