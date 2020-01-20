Первый визит патриарха Кирилла в Австрию планируется на 28 мая

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что визит патриарха Кирилла в Австрию готовится на конец мая 2020 года.

"Визит Патриарха ожидается 28 мая - Вознесение Господне по Юлианскому календарю. Важным пунктом визита может стать новое освящение русского православного Собора Святителя Николая в Вене после капитальной реставрации, проводимой с 2004 года", - говорится в сообщении фонда.