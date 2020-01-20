Первый визит патриарха Кирилла в Австрию планируется на 28 мая

ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Первый визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Австрию ожидается 28 мая, сообщил австрийский фонд содействия развитию взаимоотношений католиков и православных Pro Oriente.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что визит патриарха Кирилла в Австрию готовится на конец мая 2020 года.
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"Визит Патриарха ожидается 28 мая - Вознесение Господне по Юлианскому календарю. Важным пунктом визита может стать новое освящение русского православного Собора Святителя Николая в Вене после капитальной реставрации, проводимой с 2004 года", - говорится в сообщении фонда.
В заявлении также отмечается, что 16 января в Москве состоялась встреча председателя Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона (Алфеев) с послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером. Темой обсуждения стали межправославные связи, церковная ситуация на Украине, отношения Русской православной церкви и Римско-католической церкви, а также вопросы практического сотрудничества.
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