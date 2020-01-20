Клишас рассказал об обеспечении верховенства Конституции

"Статья 15 Конституции остаётся неизменной, Россия последовательно выполняла и будет выполнять все свои международно-правовые обязательства и оставаться ответственным членом международного сообщества, выступать за необходимость укрепление правовых основ в международных отношениях исходя из принципа уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - сказал Клишас журналистам.

Вместе с тем, подчеркнул он, верховенство и высшая юридическая сила конституции на всей территории Российской Федерации будет обеспечены "правовыми механизмами с помощью национальных правовых институтов". "Согласно поправкам, вносимым в статью 79 Конституции, истолкование международных договоров, противоречащее Конституции РФ, не подлежит исполнению в России. Предлагаемая редакция позволяет решить задачу, поставленную в послании президента Федеральному собранию, и обеспечить согласованное применение положений статей 4 (часть 2), 15 (часть 4) и 79 Конституции РФ", - отметил Клишас.