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2020-01-20T19:57+0300
https://ria.ru/20200120/1563649085.html
Клишас рассказал об обеспечении верховенства Конституции
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РИА Новости

Клишас рассказал об обеспечении верховенства Конституции

19:57 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Статья 15 Конституции РФ остаётся неизменной, Россия последовательно выполняла и будет выполнять все свои международные обязательства, но верховенство конституции на всей территории России будет обеспечено национальными правовыми институтами, заявил сопредседатель рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Основной закон Андрей Клишас.
"Статья 15 Конституции остаётся неизменной, Россия последовательно выполняла и будет выполнять все свои международно-правовые обязательства и оставаться ответственным членом международного сообщества, выступать за необходимость укрепление правовых основ в международных отношениях исходя из принципа уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - сказал Клишас журналистам.
Вместе с тем, подчеркнул он, верховенство и высшая юридическая сила конституции на всей территории Российской Федерации будет обеспечены "правовыми механизмами с помощью национальных правовых институтов". "Согласно поправкам, вносимым в статью 79 Конституции, истолкование международных договоров, противоречащее Конституции РФ, не подлежит исполнению в России. Предлагаемая редакция позволяет решить задачу, поставленную в послании президента Федеральному собранию, и обеспечить согласованное применение положений статей 4 (часть 2), 15 (часть 4) и 79 Конституции РФ", - отметил Клишас.
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Андрей КлишасРоссияПолитика
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