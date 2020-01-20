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Зеленский обсудил с иранским спецпредставителем крушение Boeing
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РИА Новости

Зеленский обсудил с иранским спецпредставителем крушение Boeing

19:46 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", стороны обсудили вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев самолета и компенсации семьям погибших, сообщается на сайте украинского лидера.
"Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этих работ. Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены на Украину", - сообщается на сайте.
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Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы. Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы. "Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
18 января, 11:17
Эксперт: США могут использовать крушение Boeing для санкций по Ирану
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
14 января, 10:55
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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