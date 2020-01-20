Зеленский обсудил с иранским спецпредставителем крушение Boeing

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", стороны обсудили вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев самолета и компенсации семьям погибших, сообщается на сайте украинского лидера.

"Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этих работ. Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены на Украину", - сообщается на сайте.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы. Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы. "Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.