Опрос показал отношение россиян к длинным новогодним праздникам

"С 13 по 19 января ОП РФ провела опрос граждан на тему "Новогодние праздники – работать или отдыхать?" в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Instagram и мессенджере Telegram. Большинство проголосовавших (69%) ответили, что продолжительность новогодних праздников с 1 по 8 января следует сохранить", - отметили в пресс-службе.