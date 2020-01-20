Опрос показал отношение россиян к длинным новогодним праздникам

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 70% опрошенных россиян выступают за сохранение длительности новогодних праздников, таковы результаты опроса, проведенного в соцсетях Общественной палатой, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"С 13 по 19 января ОП РФ провела опрос граждан на тему "Новогодние праздники – работать или отдыхать?" в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Instagram и мессенджере Telegram. Большинство проголосовавших (69%) ответили, что продолжительность новогодних праздников с 1 по 8 января следует сохранить", - отметили в пресс-службе.
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16% респондентов, по данным пресс-службы, считают, что стоит сократить количество выходных дней и выйти на работу раньше.
"15% опрошенных проголосовали за вариант, в котором сказано, что количество новогодних выходных дней чрезмерно велико и на работу можно выходить уже 2 января", - добавили в пресс-службе.
В течение недели в голосовании приняли участие более 200 человек.
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