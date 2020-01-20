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Голунова допросили как потерпевшего по делу о превышении полномочий
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РИА Новости

Голунова допросили как потерпевшего по делу о превышении полномочий

19:44 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее Голунова признали потерпевшим по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции по факту его задержания, в этом качестве его сегодня допрашивали в Следственном комитете.
"Допросили сегодня в качестве потерпевшего, изложили все обстоятельства. Следствие продолжается. Подписку о неразглашении мы не давали, но нам настойчиво предлагали", - рассказал адвокат.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. В отношении пяти бывших сотрудников МВД возбуждены уголовные дела, связанные с преследованием журналиста.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
6 ноября 2019, 11:47
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