В Бразилии более 25 заключенных сбежали из тюрьмы

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. По меньшей мере 26 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-западе По меньшей мере 26 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-западе Бразилии , сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководство тюрьмы.

Ранее в воскресенье стало известно о 75 заключенных, прорывших тоннель и сбежавших из тюрьмы в Парагвае вблизи границы с Бразилией. Все они входят в крупную бразильскую криминальную группировку PCC.

Как сообщает агентство, заключенные сбежали в понедельник утром из пенитенциарного учреждения, расположенного в штате Акри. Один из них был пойман.

Власти пока не располагают информацией, был ли кто-то из сбежавших членом той же преступной группировки, и связаны ли два побега между собой.