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В Бразилии более 25 заключенных сбежали из тюрьмы
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РИА Новости

В Бразилии более 25 заключенных сбежали из тюрьмы

19:39 20.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. По меньшей мере 26 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-западе Бразилии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководство тюрьмы.
Ранее в воскресенье стало известно о 75 заключенных, прорывших тоннель и сбежавших из тюрьмы в Парагвае вблизи границы с Бразилией. Все они входят в крупную бразильскую криминальную группировку PCC.
Как сообщает агентство, заключенные сбежали в понедельник утром из пенитенциарного учреждения, расположенного в штате Акри. Один из них был пойман.
Власти пока не располагают информацией, был ли кто-то из сбежавших членом той же преступной группировки, и связаны ли два побега между собой.
PCC – бразильская группировка, присутствующая в большинстве штатов страны, а также в Парагвае. Несколько тысяч ее приверженцев сидят в тюрьме.
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