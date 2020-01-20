В Саранске при пожаре погибли три человека

Сообщение о пожаре в доме 29 на улице Косарева в Саранске поступило в пожарно-спасательную службу в понедельник в 15.49 мск.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление в трехкомнатной квартире на три семьи на 9 этаже. Сотрудники МЧС обнаружили женщину, которую они передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пульс у пострадавшей отсутствовал. В ходе тушения пожара огнеборцами в соседних комнатах были обнаружены тела двух мужчин. Причина и площадь пожара устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.