Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T19:39+0300
https://ria.ru/20200120/1563648489.html
В Саранске при пожаре погибли три человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1036x0_80_0_0_062a4683e1b12cdc86810afdf24d041d.jpg
РИА Новости

В Саранске при пожаре погибли три человека

19:39 20.01.2020
208
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Два мужчины и женщина погибли при пожаре в квартире девятиэтажного дома в Саранске, сообщает ГУ МЧС по Мордовии.
Сообщение о пожаре в доме 29 на улице Косарева в Саранске поступило в пожарно-спасательную службу в понедельник в 15.49 мск.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление в трехкомнатной квартире на три семьи на 9 этаже. Сотрудники МЧС обнаружили женщину, которую они передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пульс у пострадавшей отсутствовал. В ходе тушения пожара огнеборцами в соседних комнатах были обнаружены тела двух мужчин. Причина и площадь пожара устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.
В свою очередь региональное следственное управление СК сообщает о начатой доследственной проверке.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания и смерти погибших. В этих целях назначены пожаро-техническая и медицинская судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Сотрудники МЧС РФ
Вчера, 11:11
В Архангельске произошел пожар на судне "Выборг"
120211
Обсудить 0
Следственный комитет РФМЧС РФСаранскПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский в Рио-де-Жанейро
В Бразилии более 25 заключенных сбежали из тюрьмы
Пожарный
В Новосибирске ликвидировали открытое горение в здании
Конституция Российской Федерации
Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Нижегородской области шесть человек пострадали в ДТП
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
В Винницкой области Украины зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Празднование Нового года в Москве
Опрос показал отношение россиян к длинным новогодним праздникам
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с иранским спецпредставителем крушение Boeing
Сирийские войска в провинции Дераа
Боевики дважды за день напали на позиции сирийских войск
Военные в Ливии
Германия продолжит оказывать поддержку ливийскому урегулированию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Первый визит патриарха Кирилла в Австрию планируется на 28 мая
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
Брянские власти помогут пенсионерке, чья дочь обратилась к Путину
Вид Мехико
Россия откроет два новых консульства в Мексике
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Андрей Клишас
Клишас рассказал об обеспечении верховенства Конституции
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
Лента новостейМолния