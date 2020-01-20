Парламентские и президентские выборы в Карабахе пройдут 31 марта

ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Парламентские и президентские выборы в непризнанной Парламентские и президентские выборы в непризнанной Нагорно-Карабахской республике пройдут 31 марта, сообщается в понедельник на сайте ЦИК Карабаха.

"Руководствуясь положениями конституции и избирательного кодекса Республики Арцах (РА, самоназвание Карабаха – ред.), днем выборов президента и Национального собрания (парламента) РА объявляется 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дне выборов объявила в эфире местного телевидения и радио глава ЦИК Карабаха Србуи Арзуманян.

В ЦИК заявили, что в связи с голосованием вторник, 31 марта, объявлен в Карабахе нерабочим днем.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).