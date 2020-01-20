Парламентские и президентские выборы в Карабахе пройдут 31 марта

ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Парламентские и президентские выборы в непризнанной Нагорно-Карабахской республике пройдут 31 марта, сообщается в понедельник на сайте ЦИК Карабаха.
"Руководствуясь положениями конституции и избирательного кодекса Республики Арцах (РА, самоназвание Карабаха – ред.), днем выборов президента и Национального собрания (парламента) РА объявляется 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о дне выборов объявила в эфире местного телевидения и радио глава ЦИК Карабаха Србуи Арзуманян.
В ЦИК заявили, что в связи с голосованием вторник, 31 марта, объявлен в Карабахе нерабочим днем.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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