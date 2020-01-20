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https://ria.ru/20200120/1563648255.html
В Европе сняли арест с активов "Газпрома"
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РИА Новости

В Европе сняли арест с активов "Газпрома"

19:26 20.01.2020 (обновлено: 22:09 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭмблема ПАО "Газпром" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Газпром" сообщил об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов по искам "Нафтогаза" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.
Подписанный 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству между Россией и Украиной предполагает, в частности, урегулирование юридических разногласий. В том числе стороны договорились о снятии арестов с имущества "Газпрома".
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10 января, 08:00
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если компания решит закупать голубое топливо у "Газпрома", то для этого понадобится специальное разрешение правительства. При этом он отметил, что российской компании ничего не мешает предложить "Нафтогазу" цену за газ и конкурировать с другими поставщиками.
Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
8 января, 16:45
"Нафтогаз" рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги
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Обсудить 26
Нафтогаз УкраиныГазпромУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Прекрасно, а то мы переживать уже начали, где же наши европейские активы...🤣🤣🤣
20 января, 19:45
Александр Чекалин
9341106
Ну, во-первых, не надо было юристам Миллера допускать до этого: если бы не подписанный протокол с Киевом, так активы бы и ушли. А, во-вторы, по теме «"Нафтогаз" рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги» (там РИА комментарии отключил) - никакого возврата 3 млрд долларей Москве, как это анонсировали наши горе-переговорщики в декабре! Деньги пойдут на первоочередные нужды Украины!
20 января, 20:22
vyachnick Новиков
9200324
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