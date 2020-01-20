В Европе сняли арест с активов "Газпрома"

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Газпром" сообщил об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов по искам "Нафтогаза" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.
Подписанный 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству между Россией и Украиной предполагает, в частности, урегулирование юридических разногласий. В том числе стороны договорились о снятии арестов с имущества "Газпрома".
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если компания решит закупать голубое топливо у "Газпрома", то для этого понадобится специальное разрешение правительства. При этом он отметил, что российской компании ничего не мешает предложить "Нафтогазу" цену за газ и конкурировать с другими поставщиками.
Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.