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Брянские власти помогут пенсионерке, чья дочь обратилась к Путину
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РИА Новости

Брянские власти помогут пенсионерке, чья дочь обратилась к Путину

19:20 20.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
 Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
БРЯНСК, 20 янв - РИА Новости. Брянская пенсионерка, дочь которой обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее 94-летней матери получить положенные льготы, получила инвалидность и будет пользоваться всеми полагающимися ей выплатами, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее "Пятый канал" информировал, что в минувшую субботу после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником. К главе государства подошла Надежда Панченко и рассказала про 94-летнюю мать, которая живет без льгот и лекарств. Президент РФ пообещал помочь. Позднее выяснилось, что женщина и ее мать проживают в Брянской области.
Как уточнили РИА Новости в правительстве Брянской области, пенсионерка София Маслова имеет статус ветерана труда и труженика тыла. Отмечается, что в 2014 году женщина сломала шейку бедра и находилась на стационарном лечении в ГБУ "Почепская ЦРБ". Однако после лечения вплоть до сентября 2019 года никто из родственников не обращался в лечебные учреждения для освидетельствования на получение группы инвалидности.
В результате комиссия с учетом состояния здоровья пенсионерки провела освидетельствование на дому и по его результатам вынесла решение о присвоении ей первой группы инвалидности с 15 января 2020 года.
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"В этот же день данные о присвоении ей группы переданы в Пенсионный фонд, а с нее взяты заявления на выплату соответствующих компенсаций и льгот. Все полагающиеся выплаты будут предоставлены в установленные законом сроки", - сказала представитель правительства РИА Новости.
Она уточнила, что пенсионерка также приобрела право на обеспечение средствами реабилитации и льготное лекарственное обеспечение.
Ранее сообщалось, что прокуратура региона и следственный комитет проведут свои проверки в связи с этим случаем.
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Владимир ПутинРоссияБрянская областьОбщество
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