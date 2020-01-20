Россия откроет два новых консульства в Мексике

МЕХИКО, 20 янв - РИА Новости. Посол РФ в Посол РФ в Мексике Виктор Коронелли рассказал РИА Новости об открытии двух новых почетных консульств - в центре и на юге страны.

"Практически решен вопрос об учреждении почетного консульства в городе Пуэбла, есть согласие российских и мексиканских властей, осталось согласовать с мексиканской стороной кандидатуру почётного консула. Надеюсь провести церемонию открытия в ближайшие месяцы", - сообщил дипломат.

По словам Коронелли, ещё одно дипломатическое представительство запланировано к открытию на юге страны в городе Мерида, штат Юкатан.

"Здесь (в Мериде - ред.) процесс не настолько продвинулся, мы получили согласие российских властей и ожидаем одобрения со стороны мексиканцев, после чего начнем согласование кандидатуры на должность почетного консула", - добавил посол.

Мексика является одним из основных туристических направлений для Россиян, в 2018 году только чартерными рейсами в Канкун приехали около 50 тысяч туристов из России, и это далеко не весь объём туристического потока, многие прибывают регулярными авиарейсами.