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Россия откроет два новых консульства в Мексике
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РИА Новости

Россия откроет два новых консульства в Мексике

19:19 20.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 20 янв - РИА Новости. Посол РФ в Мексике Виктор Коронелли рассказал РИА Новости об открытии двух новых почетных консульств - в центре и на юге страны.
"Практически решен вопрос об учреждении почетного консульства в городе Пуэбла, есть согласие российских и мексиканских властей, осталось согласовать с мексиканской стороной кандидатуру почётного консула. Надеюсь провести церемонию открытия в ближайшие месяцы", - сообщил дипломат.
По словам Коронелли, ещё одно дипломатическое представительство запланировано к открытию на юге страны в городе Мерида, штат Юкатан.
"Здесь (в Мериде - ред.) процесс не настолько продвинулся, мы получили согласие российских властей и ожидаем одобрения со стороны мексиканцев, после чего начнем согласование кандидатуры на должность почетного консула", - добавил посол.
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"Такое количество туристов несёт неизбежные проблемы бытового характера, проблемы с документами, сложные ситуации и даже, к сожалению, летальные случаи. Все эти сюжеты напрямую касаются почетного консула", - пояснил Коронелли.
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Виктор КоронеллиМексикаРоссияВ мире
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