Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании", - сказал Клишас, отметив, что эти же принципы соблюдаются и при проведении выборов главы государства.
Он подчеркнул, что голосование "может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком".