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Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком
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РИА Новости

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

19:17 20.01.2020 (обновлено: 23:56 20.01.2020)
3286
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании", - сказал Клишас, отметив, что эти же принципы соблюдаются и при проведении выборов главы государства.
Он подчеркнул, что голосование "может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком".
Конституция Российской Федерации
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38601768
Обсудить 22
Андрей КлишасРоссияВ мире
Популярные комментарии
Голосование целиком это большая ошибка! Надо иметь возможность голосовать на одном референдуме, но по каждому пункту отдельно! Так наиболее достоверно будет учтено мнение всех граждан России! Агитируйте и разъясняйте, если хотите что-то протащить "под шумок"!
20 января, 19:24
ВРВиктор Ростов
3730008
Да ты посмотри кто эти поправки обсуждал. Это же иностранцы.
20 января, 19:25
Серж Титявский
2410006
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