Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-20T19:15+0300
https://ria.ru/20200120/1563648063.html
Боррель намерен встретиться с Гуаидо в Брюсселе 22 января
https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1036x0_80_0_0_1ebae6667a31ebe1948da51b3faa19a6.jpg
РИА Новости

Боррель намерен встретиться с Гуаидо в Брюсселе 22 января

19:15 20.01.2020
298
© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что намерен встретиться с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо в Брюсселе в среду.
"Хуан Гуаидо ... будет в Брюсселе, я встречусь с ним в среду", - заявил Боррель в ходе брифинга.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
19 января, 09:22
Мадуро рассказал подробности попытки госпереворота в Венесуэле
1100410
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоНиколас МадуроЕвросоюзВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх надеется на укрепление отношений РПЦ и Болгарской церкви
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
Брянские власти помогут пенсионерке, чья дочь обратилась к Путину
Военные в Ливии
Германия продолжит оказывать поддержку ливийскому урегулированию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Турция против участия ЕС в урегулировании в Ливии в роли координатора
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон надеется увеличить инвестиции в Африку после Brexit
Вид Мехико
Россия откроет два новых консульства в Мексике
Конституция Российской Федерации
Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил об успешных переговорах глав разведок Турции и Сирии
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
В Винницкой области Украины зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Сокращение числа судей не означает роспуск КС, заявил Клишас
Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
В Европе сняли арест с активов "Газпрома"
Здание парламента Нагорно-Карабахской Республики, расположенное в центре Степанакерта
Парламентские и президентские выборы в Карабахе пройдут 31 марта
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД напомнил США, что ДНЯО не лишал Иран права на обогащение урана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния