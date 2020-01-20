Боррель намерен встретиться с Гуаидо в Брюсселе 22 января

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что намерен встретиться с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо в Брюсселе в среду.
"Хуан Гуаидо ... будет в Брюсселе, я встречусь с ним в среду", - заявил Боррель в ходе брифинга.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра.
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