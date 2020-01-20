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https://ria.ru/20200120/1563647760.html
Германия продолжит оказывать поддержку ливийскому урегулированию
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РИА Новости

Германия продолжит оказывать поддержку ливийскому урегулированию

19:09 20.01.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
ООН, 20 янв – РИА Новости. Германия продолжит оказывать поддержку процессу ливийского урегулирования, заявил журналистам постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген.
"Важно, что все осознают, что у этого конфликта нет военного решения. Мы должны сейчас реализовать политический процесс, найти политическое решение. И Германия продолжит оказывать поддержку этому процессу", - сказал Хойсген.
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"Это не единичное мероприятие. У нас будет ряд последующих встреч и это продолжится по ряду треков", - отметил он, касаясь прошедшей в воскресенье в Берлине конференции по Ливии.
Переговоры по Ливии прошли с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета безопасности ООН, и призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Для нарушителей как оружейного эмбарго, так и режима прекращения огня участники конференции обещают санкции, которые должен вводить СБ ООН.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНЕвросоюзЛивияООНБерлин (город)В мире
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