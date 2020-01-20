Германия продолжит оказывать поддержку ливийскому урегулированию

ООН, 20 янв – РИА Новости. Германия продолжит оказывать поддержку процессу ливийского урегулирования, заявил журналистам постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген.

"Важно, что все осознают, что у этого конфликта нет военного решения. Мы должны сейчас реализовать политический процесс, найти политическое решение. И Германия продолжит оказывать поддержку этому процессу", - сказал Хойсген.

"Это не единичное мероприятие. У нас будет ряд последующих встреч и это продолжится по ряду треков", - отметил он, касаясь прошедшей в воскресенье в Берлине конференции по Ливии.

Переговоры по Ливии прошли с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж , и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар , хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета безопасности ООН, и призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Для нарушителей как оружейного эмбарго, так и режима прекращения огня участники конференции обещают санкции, которые должен вводить СБ ООН.