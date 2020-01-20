Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместят в психлечебницу

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве , поместят в психиатрическую лечебницу, соответствующее решение принял суд в понедельник, сообщила прокуратура украинской столицы.

Ранее киевский суд продлил до 16 февраля 2020 года арест мужчине, который угрожал взорвать мост "Метро".

"Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста "Метро" с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - сообщила пресс-служба прокуратуры на странице в Facebook

Как отметили в ведомстве, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние мужчины не изменилось, в связи с чем требуется применение "принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением" в пределах срока досудебного расследования.

В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.