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Сокращение числа судей не означает роспуск КС, заявил Клишас
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РИА Новости

Сокращение числа судей не означает роспуск КС, заявил Клишас

19:04 20.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Предусмотренное поправкой в Конституцию РФ сокращение числа судей Конституционного суда не означает роспуска суда для его нового формирования, процедура изменения числа судей будет прописана в поправках к действующему законодательству, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Число судей в составе Конституционного суда РФ сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя, следует из президентского проекта поправки к Конституции. Законопроект с предлагаемыми изменениями был внесен в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Нет, не означает", - ответил Клишас на вопрос, не означает ли сокращение числа судей КС РФ роспуск суда.
"Будут в поправках (к законам) специальные положения об этом", - отметил он.
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФКонституционный суд РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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