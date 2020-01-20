Сокращение числа судей не означает роспуск КС, заявил Клишас

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Предусмотренное поправкой в Конституцию РФ сокращение числа судей Конституционного суда не означает роспуска суда для его нового формирования, процедура изменения числа судей будет прописана в поправках к действующему законодательству, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Число судей в составе Конституционного суда РФ сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя, следует из президентского проекта поправки к Конституции. Законопроект с предлагаемыми изменениями был внесен в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Нет, не означает", - ответил Клишас на вопрос, не означает ли сокращение числа судей КС РФ роспуск суда.
"Будут в поправках (к законам) специальные положения об этом", - отметил он.