Сокращение числа судей не означает роспуск КС, заявил Клишас

Число судей в составе Конституционного суда РФ сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя, следует из президентского проекта поправки к Конституции. Законопроект с предлагаемыми изменениями был внесен в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.