Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию

Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В частности, в конкретной статье (Конституции РФ) говорится о том, что президент формирует Государственный совет, организация деятельности которого осуществляется в соответствии с федеральным законом... Мы, соответственно, после принятия Конституции будем рассматривать соответствующие поправки", - сказал Крашенинников журналистам.