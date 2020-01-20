Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T18:56+0300
https://ria.ru/20200120/1563647265.html
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1036x0_80_0_0_56675d250c1a94ddd8b2dfbdd62b12db.jpg
РИА Новости

Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию

18:55 20.01.2020 (обновлено: 18:56 20.01.2020)
786
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Работа Госсовета будет осуществляться в соответствии с федеральным законом, этот документ примут после принятия поправок в Конституцию РФ, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"В частности, в конкретной статье (Конституции РФ) говорится о том, что президент формирует Государственный совет, организация деятельности которого осуществляется в соответствии с федеральным законом... Мы, соответственно, после принятия Конституции будем рассматривать соответствующие поправки", - сказал Крашенинников журналистам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Вчера, 18:28
Рабочая группа разработает поправки ко II чтению проекта о конституции
11200010
Обсудить 2
Павел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Конституция Российской Федерации
Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Сокращение числа судей не означает роспуск КС, заявил Клишас
Конституция Российской Федерации
В России могут изменить порядок определения структуры правительства
Конституция Российской Федерации
В Конституции могут уточнить пункт о гарантиях местного самоуправления
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников раскрыл функции Госсовета
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком
Андрей Клишас
Клишас рассказал об обеспечении верховенства Конституции
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников рассказал о голосовании по поправке к Конституции
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Рабочая группа разработает поправки ко II чтению проекта о конституции
Конституция РФ
Второе чтение проекта о поправке в Конституцию может пройти в феврале
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Рабочая группа обсудит принципы голосования по поправкам в Конституцию
Конституция РФ
Поправка к Конституции определяет порядок представления министров
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции Российский Военно-Морской флот в XXI веке во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике
Конституция Российской Федерации
Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета
Андрей Клишас
В Совфеде нет сенаторов с иностранным гражданством, заявил Клишас
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния