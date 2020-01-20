В Нижегородской области шесть человек пострадали в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Шесть человек получили травмы при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
ДТП произошло в понедельник около 17.30 на 322 километре трассы Шопша-Иваново-Нижний Новгород у деревни Трестьяны в Балахнинском районе Нижегородской области.
"По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В нем находились 6 человек, все они получили травмы. Пятеро были доставлены в больницу, один отпущен. Погибших нет", - сообщили в региональном управлении МВД.
По словам собеседника агентства, все пострадавшие – взрослые. Сотрудники полиции и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП.