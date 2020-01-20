В Нижегородской области шесть человек пострадали в ДТП

"По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В нем находились 6 человек, все они получили травмы. Пятеро были доставлены в больницу, один отпущен. Погибших нет", - сообщили в региональном управлении МВД.