В подмосковном Королеве откроется Дом научной коллаборации

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Королеве Московской области в текущем году появится Дом научной коллаборации на базе Технологического университета. Об этом сообщил телеканал В Королеве Московской области в текущем году появится Дом научной коллаборации на базе Технологического университета. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минобразования региона.

По словам главы ведомства Ирины Каклюгиной, это новая для области форма партнерства школ и университета.

"Проект позволит эффективно использовать имеющийся потенциал системы высшего образования региона для развития компетенций у школьников", – заметила министр.

Она добавила, что также на базе университета будут проходить занятия по технологии, биологии и физике. Отмечается, что для обучения школьников будут применяться современные методы.