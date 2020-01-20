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Новости Подмосковья
2020-01-20T18:55+0300
https://ria.ru/20200120/1563647212.html
В подмосковном Королеве откроется Дом научной коллаборации
https://cdn23.img.ria.ru/images/156364/68/1563646888_0:89:1500:933_1036x0_80_0_0_52c86556541fcf606c88d0a1c1499078.jpg
РИА Новости

В подмосковном Королеве откроется Дом научной коллаборации

18:55 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоДемонстрация эксперимента в детском технопарке
Демонстрация эксперимента в детском технопарке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Королеве Московской области в текущем году появится Дом научной коллаборации на базе Технологического университета. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минобразования региона.
По словам главы ведомства Ирины Каклюгиной, это новая для области форма партнерства школ и университета.
"Проект позволит эффективно использовать имеющийся потенциал системы высшего образования региона для развития компетенций у школьников", – заметила министр.
Она добавила, что также на базе университета будут проходить занятия по технологии, биологии и физике. Отмечается, что для обучения школьников будут применяться современные методы.
По данным издания, в 2019 году в Электростали заработал IT-куб, а в Балашихе – детский технопарк кванториум. Руководство региона планирует создать в 2020 году до 4,5 тысячи мест получения дополнительного образования.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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