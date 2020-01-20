В Мичуринске Тамбовской области открылась новая школа на 1275 мест

ТАМБОВ, 20 янв - РИА Новости. В наукограде Мичуринске Тамбовской области в понедельник официально открыта новая школа №5 "Научно-технологический центр имени И.В.Мичурина", рассчитанная на 1275 детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Возводить школу ее начали в 2017 году, строительство было продолжено в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Общая стоимость строительства составила 876 миллионов рублей, из них 736 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета.
"Школа состоит из восьми модулей. Корпуса А и Б предназначены для начальной школы. В них размещены двадцать кабинетов для учащихся 1-4-х классов, игровые комнаты, спальни, дошкольный мини-центр, активные рекреации, а также центр социальных исследований с различными лабораториями и диспут-клубом, где учащиеся смогут обсуждать актуальные и интересующие их вопросы. В этих корпусах уже начался процесс обучения. В 2019-2020 учебном году за парты сядут 253 ученика. Это 14 классов начальной школы: пять первых классов, пять - вторых, по два - третьих и четвёртых. Все они будут заниматься в одну смену. Для своевременной доставки учеников пересмотрены маршруты городского транспорта", - сказал представитель пресс-службы.
Работу нового образовательного учреждения в понедельник проинспектировал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он осмотрел компьютерные классы, кабинеты прикладных технологий по обработке дерева и композиционных материалов, которые помогут ученикам подготовиться к региональным чемпионатам профессионального мастерства JuniorSkills по различным компетенциям, а также плавательный бассейн, многофункциональный спортивный зал, хореографический зал, современный медицинский блок и столовую.
"Нас не станет, а эта новая школа будет работать. Я впечатлён увиденным. Главное - высочайший уровень оснащения всего образовательного комплекса", - приводит пресс-служба слова Никитина.