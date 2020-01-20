В Мичуринске Тамбовской области открылась новая школа на 1275 мест

"Школа состоит из восьми модулей. Корпуса А и Б предназначены для начальной школы. В них размещены двадцать кабинетов для учащихся 1-4-х классов, игровые комнаты, спальни, дошкольный мини-центр, активные рекреации, а также центр социальных исследований с различными лабораториями и диспут-клубом, где учащиеся смогут обсуждать актуальные и интересующие их вопросы. В этих корпусах уже начался процесс обучения. В 2019-2020 учебном году за парты сядут 253 ученика. Это 14 классов начальной школы: пять первых классов, пять - вторых, по два - третьих и четвёртых. Все они будут заниматься в одну смену. Для своевременной доставки учеников пересмотрены маршруты городского транспорта", - сказал представитель пресс-службы.