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Культура
2020-01-20T22:59+0300
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Джастин Бибер объяснил, почему публично признается в любви своей жене
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РИА Новости

Джастин Бибер объяснил, почему публично признается в любви своей жене

22:59 20.01.2020
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© AFP 2019 / Getty Images/Stuart FranklinДжастин Бибер
Джастин Бибер
© AFP 2019 / Getty Images/Stuart Franklin
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме пост, в котором признался в любви жене модели Хейли Болдуин (Бибер) и объяснил, почему он это делает публично.

"Я не публикую это, чтобы что-то доказать или попытаться заставить людей поверить в то, что я люблю свою жену. Я просто считаю, когда ты публично говоришь о том, насколько дорог тебе другой человек, — это здорово", — написал исполнитель.

Бибер подчеркнул, что ему нравится, когда Хейли чувствует себя особенной и любимой.

"Я сделал много крутых вещей, но не думаю, что может быть что-то круче, чем порадовать ее", — объяснил музыкант.

Джастин Бибер и Хейли Бибер тайно узаконили отношения в 2018 году. С тех пор поп-исполнитель не скрывает, насколько ему нравится семейная жизнь, и регулярно публикует совместные фотографии с супругой в социальных сетях и снимает ее в своих клипах.
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